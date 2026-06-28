Xã hội

Quảng Ngãi: Nỗ lực dập tắt vụ cháy cơ sở thu mua phế liệu trong đêm

SGGPO

Đêm 27-6, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng sang các cơ sở khác.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chủ cơ sở cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo chính quyền địa phương.

Do khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy, đến hơn 20 giờ đêm 27-6, ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan sang cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh.

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Cháy lớn tại cơ sở thu mua phế liệu thuộc xã Đăk Hà
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Khu vực cháy nằm trong Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề thị trấn Đăk Hà (cũ), nay thuộc xã Đăk Hà
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Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH có mặt triển khai chữa cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đồng thời, huy động thêm xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum tham gia phối hợp chữa cháy.

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Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH khẩn trương chữa cháy
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Lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, khống chế đám cháy
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Đến rạng sáng 28-6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Đến 00 giờ 14 phút, ngày 28-6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC

Từ khóa

cháy cơ sở thu mua phế liệu Quảng Ngãi cứu nạn cứu hộ công an

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