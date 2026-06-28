Quảng Ngãi: Nỗ lực dập tắt vụ cháy cơ sở thu mua phế liệu trong đêm

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chủ cơ sở cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo chính quyền địa phương.
Do khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy, đến hơn 20 giờ đêm 27-6, ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan sang cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đồng thời, huy động thêm xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum tham gia phối hợp chữa cháy.
Đến 00 giờ 14 phút, ngày 28-6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.