Chống ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM

Những ngày gần đây, đường Võ Chí Công và các tuyến kết nối từ TPHCM lên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục ùn tắc, khiến việc đi lại hết sức căng thẳng. Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng về việc xử lý vấn đề này.

Khẩn trương mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, nguyên nhân chính gây ùn tắc trên đường Võ Chí Công và các tuyến dẫn lên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là gì?

- Ông VÕ KHÁNH HƯNG: Ùn tắc do nhiều nguyên nhân, trong đó việc thi công nút giao An Phú và mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây chỉ là yếu tố tác động trong ngắn hạn, còn nguyên nhân chính là lưu lượng phương tiện tăng nhanh, nhiều thời điểm vượt năng lực khai thác của đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đáng chú ý, vào giờ cao điểm và cuối tuần, lượng xe dồn về lớn khiến khu vực trạm thu phí trở thành điểm giảm tốc, làm giảm khả năng lưu thông và gây ùn ứ lan sang các tuyến kết nối như đường Võ Chí Công. Nhiều thời điểm do ùn tắc giao thông trên cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã đóng các nhánh kết nối từ đường Võ Chí Công lên cao tốc nên đã dẫn đến ùn xe các tuyến đường khác trong khu vực.

Để giảm áp lực ùn tắc xe cộ, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, tăng cường điều tiết, tối ưu phân luồng và hạn chế ảnh hưởng từ các công trình đang thi công.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng

* Nhiều tài xế cho rằng một trong những nguyên nhân gây ùn tắc xe là việc vận hành trạm thu phí Long Phước, trên đường cao tốc. Bởi vì dù áp dụng thu phí không dừng (ETC) nhưng vẫn còn sử dụng đóng và mở bằng barie, dẫn đến phương tiện vẫn phải giảm tốc hoặc dừng khi qua trạm, làm phát sinh ùn tắc. Lẽ ra trạm thu phí này nên bỏ hẳn barie nhưng vẫn thu phí đầy đủ, như một số nơi đã làm. Theo ông, điều này có chính xác?

- Thật ra, ETC đã rút ngắn đáng kể thời gian qua trạm so với thu phí thủ công. Tuy nhiên, “thu phí không dừng" không đồng nghĩa xe có thể chạy với tốc độ cao. Khi qua trạm, phương tiện vẫn phải giảm tốc để bảo đảm an toàn, thực hiện tách - nhập làn và giúp hệ thống nhận diện hoạt động ổn định. Tất nhiên, khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, việc giảm tốc đồng loạt sẽ làm giảm năng lực thông hành.

Về vấn đề này, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tối ưu tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả các làn ETC, ứng dụng công nghệ quản lý giao thông thông minh và nghiên cứu các mô hình thu phí hiện đại hơn khi đủ điều kiện.

Kẹt xe trên đường Mai Chí Thọ (nút giao An Phú). Ảnh: QUỐC HÙNG

* Có ý kiến đề xuất, vị trí trạm thu phí nằm dưới chân cầu Đồng Nai cũng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc khi có lưu lượng lớn lưu thông. Do đó, để giảm ùn tắc, cần phải chuyển vị trí này đến nơi khác cho phù hợp. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Vị trí và phương thức tổ chức thu phí là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến. Tuy nhiên, việc điều chỉnh trạm thu phí hay thay đổi phương thức thu phí không thuộc thẩm quyền của TPHCM mà do cơ quan quản lý tuyến cao tốc và các quy định của hợp đồng đầu tư quyết định.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị quản lý để đánh giá toàn diện, kiến nghị giải pháp phù hợp nếu việc điều chỉnh mang lại hiệu quả trong giảm ùn tắc, đồng thời vẫn bảo đảm cơ sở pháp lý và quyền lợi của nhà đầu tư.

"Về lâu dài, thành phố xác định giải pháp căn cơ là triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hoàn thiện hệ thống đường vành đai, các tuyến kết nối cửa ngõ phía Đông và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp", Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng.

Thu phí đa làn sẽ giải quyết dứt điểm nạn ùn tắc Về dư luận cho rằng việc vận hành trạm thu phí Long Phước trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý vận hành, khai thác, thu phí các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý, giải thích: Các trạm thu phí trên một số tuyến đường cao tốc đã được Cục Đường bộ Việt Nam đưa vào vận hành khai thác theo hình thức đầu vào đa làn tự do (không có barie, đảo thu phí), đầu ra đơn làn có barie từ ngày 2-3-2026. Tuy nhiên, hệ thống thu phí ETC của tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang trong giai đoạn 1 (đơn làn, có barie đầu vào và đầu ra). Phương án tổ chức thu phí tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có khác biệt với các tuyến cao tốc khác, do đưa nút giao Long Thành (giao cắt với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) vào khai thác trong điều kiện hệ thống thu phí liên thông chưa hoàn chỉnh, buộc phải có barie cả đầu vào và đầu ra để tránh thất thoát. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương * Vậy trạm thu phí Long Phước cần phải xử lý như thế nào để giảm ùn tắc giao thông, thưa bà? - Hiện công tác mở rộng tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bám đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối năm. Cùng với hệ thống thu phí của tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư hoàn chỉnh, tình trạng ùn tắc trên tuyến sẽ được giải quyết. Về việc đặt trạm thu phí Long Phước, trước đây khi khảo sát chọn vị trí, địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên buộc phải chọn vị trí hiện nay.

QUỐC HÙNG - BÍCH QUYÊN thực hiện