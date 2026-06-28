Ngày 28-6, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các đội hình tình nguyện “Mùa hè số” trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, động viên đội hình “Mùa hè số”. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Ở khu phố 18, phường Phú Lâm, đoàn công tác đã đến thăm đội hình “Mùa hè số” của phường Phú Lâm và ĐH Kinh tế TPHCM, đang thực hiện các nhiệm vụ như phổ cập kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số, truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Đoàn công tác trao quà động viên đội hình “Mùa hè số” tại khu phố 18, phường Phú Lâm

Dịp này, khu phố 18, phường Phú Lâm ra mắt công trình “Vỉa hè xanh - Góc phố sạch”. Với sự chung tay thực hiện của hội viên hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn, đoạn đường vốn nhiều rác, cỏ mọc um tùm đã được cải tạo thành bồn hoa, thảm cỏ xanh, sạch, kết hợp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Người dân khu phố 18 nhận quà tại buổi lễ Trong buổi lễ, khu phố cũng trao tặng 10 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên, đoàn đã đến thăm đội hình “Mùa hè số” của phường Bình Tiên và Trường ĐH Mở TPHCM, đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số thiết yếu như: Công dân số TPHCM, VNeID, eTax Mobile, Sổ tay đảng viên điện tử...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi, động viên đội hình tình nguyện "Mùa hè số"

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các chiến sĩ tình nguyện, trong việc đồng hành cùng chính quyền cơ sở hỗ trợ người dân, đảng viên tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Đoàn trao quà động viên đội hình “Mùa hè số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên

Nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các đội hình tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, bám sát nhu cầu của người dân, nhất là người lớn tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng số, để mỗi hoạt động hỗ trợ đều mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng dành thời gian trao đổi với các chiến sĩ tình nguyện về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; động viên các chiến sĩ nỗ lực vượt khó, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Mùa hè số”, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

CẨM TUYẾT