Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Cụ thể: kỳ tính thuế tháng 5-2026 chậm nhất là ngày 20-11-2026. Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2026 chậm nhất là ngày 21-12-2026. Kỳ tính thuế quý 2-2026 chậm nhất là ngày 2-11-2026. Kỳ tính thuế quý 3-2026 chậm nhất là ngày 30-12-2026. Quy định nêu trên không áp dụng đối với số thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2-2026 là 3 tháng; thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3-2026 là 2 tháng. Cụ thể, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2-2026 chậm nhất ngày 2-11-2026; số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3-2026 chậm nhất ngày 30-12-2026.

Thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 5 tháng. Cụ thể, đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp được gia hạn chậm nhất là ngày 2-11-2026. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-6-2026 đến hết ngày 30-12-2026.

Sau thời gian gia hạn theo nghị định, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27-6-2026 thì không điều chỉnh lại.

* Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra (theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%).

LÂM NGUYÊN