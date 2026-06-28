Bắc bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài, Nam bộ mưa tập trung chiều tối

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, ngày 28-6, tại Nam bộ, ban ngày có nắng gián đoạn, từ chiều đến tối có xác suất cao mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Bắc bộ vào đợt mưa lớn kéo dài từ chiều tối nay đến sáng 30-6.

Ảnh minh họa﻿

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến khoảng ngày 30-6, Nam bộ ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Từ chiều và tối thường xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to nhưng cục bộ và rải rác. Từ chiều 30-6, mưa tại Nam bộ có xu hướng gia tăng trên diện rộng.

Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ cũng nhận định, TPHCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông. Trước khi mưa xuất hiện, ban ngày thời tiết vẫn oi bức do có nắng gián đoạn.

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Với thời tiết tại TPHCM, các chuyên gia khí tượng nhận định, buổi sáng và trưa nay trời vẫn có nắng. Từ khoảng đầu giờ chiều, mây dông phát triển trở lại. Mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Một số chuyên gia nhận định mưa có thể gia tăng ngay từ hôm nay, trong khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo xu thế này sẽ rõ hơn từ ngày 30-6.

Đối với Bắc bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 28-6 đến sáng 30-6, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

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