Tìm thông tin nhân thân từ bức ảnh trong mộ liệt sĩ tại Tây Ninh

Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh nghi là ảnh gia đình được chôn theo hài cốt của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Tây Ninh. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin nghĩa trang lưu lại, đây là phần mộ của liệt sĩ hy sinh năm 1968, đơn vị e2-f9 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9), nơi an táng ban đầu là khu mộ ở ấp Tân Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phục dựng bức ảnh bằng công nghệ, làm rõ hình ảnh nhằm bảo tồn tối đa các chi tiết của bức ảnh, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh thông tin.

Bức ảnh và di vật liệt sĩ được tìm thấy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức hòa. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Hiện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin rộng rãi về bức ảnh, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân và thân nhân liệt sĩ phối hợp cung cấp thông tin nếu nhận diện được người trong ảnh.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) hoặc Trung tá Phạm Quốc Phong, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0984.016.819.

QUANG VINH