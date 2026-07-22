Xã hội

TPHCM đề xuất hỗ trợ 50 tỷ đồng thay thiết bị VMS cho tàu cá

SGGPO

UBND TPHCM vừa trình Thường trực HĐND TPHCM đề nghị xây dựng nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn về chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS), duy trì kết nối và cước thuê bao nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho tàu cá trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, đồng thời góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Hiện thành phố có 2.225 tàu cá dài từ 15m trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị VMS.

Phần lớn thiết bị VMS được lắp đặt từ năm 2019 đã xuống cấp, thường xuyên mất kết nối, không còn đáp ứng kỹ thuật và hết bảo hành. Trong khi đó, nhiên liệu tăng giá, nguồn lợi thủy sản giảm khiến nhiều chủ tàu khó đầu tư thay thế.

Theo dự thảo, mỗi tàu cá được hỗ trợ một lần để thay mới thiết bị VMS với mức tối đa 24 triệu đồng/thiết bị; hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh tối đa 400.000 đồng/tháng/tàu và cước thuê bao nhật ký điện tử tối đa 250.000 đồng/tháng/tàu.

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Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Ảnh: THÀNH HUY

Để được hưởng chính sách, tàu cá phải đăng ký tại TPHCM, chủ tàu cam kết duy trì hoạt động của thiết bị VMS 24/24 giờ theo quy định. Các trường hợp vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài hoặc tự ý vô hiệu hóa thiết bị sẽ không được hỗ trợ.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nếu được HĐND TPHCM thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2030.

Chính sách được kỳ vọng giúp ngư dân giảm gánh nặng chi phí, duy trì hoạt động khai thác hợp pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý nghề cá hiện đại và góp phần sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của EC.

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THÀNH HUY

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