Xe tải chở bìa carton cháy trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Video: Xe tải chở bìa carton cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Trưa 22-7, tại Km328+900 thuộc đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí (tỉnh Khánh Hòa), xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng hóa.

Theo thông tin ban đầu, xe tải do ông N.V.H. (sinh năm 1992, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển. Khi đang lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), ông H. phát hiện khói lọt vào cabin nên dừng xe kiểm tra. Vừa xuống xe, ông H. thấy lửa bùng phát từ khu vực ghế phụ rồi nhanh chóng bao trùm phần đầu xe.

Xe tải chở bìa carton cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện dưới cabin. Vụ cháy thiêu rụi phần đầu xe cùng hàng hóa là bìa carton trên xe, rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, không để xảy ra ùn tắc trên đường cao tốc.

Chiếc xe và hàng hóa bị thiệt hại nặng

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

TIẾN THẮNG