Quảng Ngãi: Tặng 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh cho gia đình người có công

Sáng 22-7, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức chương trình "Trao sinh kế, vun bồi tương lai" cho 46 hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tại chương trình, mỗi hộ được trao tặng 50 cây giống sâm Ngọc Linh thuần chủng (trị giá 300.000 đồng/cây), 500.000 đồng tiền mặt và sản phẩm từ sâm để chăm sóc sức khỏe.

Cùng ngày, chương trình tiếp tục trao tặng quà, sâm giống cho 325 hộ gia đình chính sách, người có công tại hai xã Măng Ri và Đăk Sao.

Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao là ba vùng trồng sâm Ngọc Linh trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, nơi doanh nghiệp liên kết với đồng bào Xơ Đăng phát triển vùng sâm dưới tán rừng. Chương trình đã trao tổng cộng 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh cùng các phần quà trị giá khoảng 5,7 tỷ đồng cho 371 hộ gia đình người có công trên địa bàn ba xã.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, từ nhiều năm qua, nhiều gia đình người có công trên địa bàn mong muốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng chưa đủ điều kiện mua cây giống do giá trị cao. Việc trao tặng cây giống lần này thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời giúp các hộ phát triển sinh kế từ cây sâm, góp phần giữ gìn và mở rộng vùng dược liệu đặc hữu của địa phương.

HỮU PHÚC