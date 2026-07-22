Xã hội

Quảng Ngãi: Tặng 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh cho gia đình người có công

SGGPO

Sáng 22-7, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức chương trình "Trao sinh kế, vun bồi tương lai" cho 46 hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tại chương trình, mỗi hộ được trao tặng 50 cây giống sâm Ngọc Linh thuần chủng (trị giá 300.000 đồng/cây), 500.000 đồng tiền mặt và sản phẩm từ sâm để chăm sóc sức khỏe.

Cùng ngày, chương trình tiếp tục trao tặng quà, sâm giống cho 325 hộ gia đình chính sách, người có công tại hai xã Măng Ri và Đăk Sao.

Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao là ba vùng trồng sâm Ngọc Linh trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, nơi doanh nghiệp liên kết với đồng bào Xơ Đăng phát triển vùng sâm dưới tán rừng. Chương trình đã trao tổng cộng 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh cùng các phần quà trị giá khoảng 5,7 tỷ đồng cho 371 hộ gia đình người có công trên địa bàn ba xã.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, từ nhiều năm qua, nhiều gia đình người có công trên địa bàn mong muốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng chưa đủ điều kiện mua cây giống do giá trị cao. Việc trao tặng cây giống lần này thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời giúp các hộ phát triển sinh kế từ cây sâm, góp phần giữ gìn và mở rộng vùng dược liệu đặc hữu của địa phương.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Đăk Sao Măng Ri Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Quảng Ngãi người có công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn