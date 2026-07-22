Ngày 22-7, đoàn đại biểu do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TPHCM nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Video: Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng (ngụ phường Minh Phụng), Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (ngụ phường An Đông) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai (ngụ phường Phú Định).

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm hỏi, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Hoàng Hữu Huyền (ngụ phường Vĩnh Hội, là thương binh hạng 3/4), ông Đặng Ngọc Sơn (ngụ phường Khánh Hội, là thương binh hạng 1/4), bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Xóm Chiếu, là vợ liệt sĩ Phan Thành Chung).

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn thăm ông Hoàng Hữu Huyền. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh khẳng định, TPHCM luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thiết thực. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, thành phố triển khai nhiều chính sách, chương trình chăm lo thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; hỗ trợ phương tiện sinh kế...

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ảnh: CẨM TUYẾT

Thay mặt đoàn, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố.

CẨM TUYẾT