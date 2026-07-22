Xã hội

Dự báo Bắc bộ sắp có mưa lớn, Nam bộ mưa nhiều từ ngày 23-7

SGGPO

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 23 đến ngày 25-7, khu vực Bắc bộ có một đợt mưa vừa, mưa to và dông diện rộng. Tại Nam bộ, mưa sẽ gia tăng tần suất, cường độ từ ngày 23-7.

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Dự báo từ đêm 23-7, Hà Nội và Bắc bộ có đợt mưa mới. Ảnh: PHÚC HẬU

Trưa 22-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo: từ đêm 23 đến ngày 25-7, Bắc bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Các địa phương ở miền núi phía Bắc cần đề phòng nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét.

* Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ cũng thông tin, từ chiều tối và đêm 22-7, mưa bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng chưa diễn ra diện rộng ở Nam bộ. Từ ngày 23 đến 24-7, mưa sẽ gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

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mưa lớn Bắc bộ thời tiết Nam bộ mưa dông nắng nóng Nam bộ dự báo thời tiết 23-7

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