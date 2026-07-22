Tăng cường kiểm tra tàu cá, tuyên truyền chống khai thác IUU tại Côn Đảo

Lực lượng Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra nhằm hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Ngày 22-7, tiếp tục chương trình công tác trên biển năm 2026, tàu Cảnh sát biển 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cập bến Đầm, đặc khu Côn Đảo (TPHCM), triển khai nhiều hoạt động kiểm tra tàu cá, tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi quân và dân trên địa bàn, đồng thời tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Trung tá Trịnh Hồng Quân, Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, kiểm tra quy định pháp luật trong quá trình khai thác các tàu trên biển. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực bến Đầm và vịnh Bến Đầm, các tổ công tác kiểm tra nhiều tàu cá đang hoạt động, neo đậu, tập trung vào giấy tờ khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình, hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị an toàn hàng hải và việc chấp hành quy định pháp luật trong khai thác trên biển.

Theo Trung tá Trịnh Hồng Quân, Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho các chủ tàu ngay trên biển. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân sử dụng đúng quy định thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản, đồng thời vận động tham gia bảo vệ chủ quyền, cứu hộ, cứu nạn và cung cấp thông tin khi có vụ việc trên biển.

Trước đó, trên hải trình từ khu vực Đông cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long) đến đặc khu Côn Đảo, các tổ công tác duy trì theo dõi hoạt động của tàu thuyền, đồng thời tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn khai thác thủy sản và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu cá

Trong chương trình làm việc tại Côn Đảo, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND đặc khu Côn Đảo. Hai bên trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và triển khai các giải pháp chống khai thác IUU.

Dịp này, đoàn trao nhiều phần quà đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, thể hiện sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát biển đối với quân và dân nơi tuyến đầu biển, đảo.

QUỐC HÙNG