Xã hội

Xã Bà Điểm tăng tốc khám sức khỏe cho người dân

SGGPO

Ngày 22-7, xã Bà Điểm (TPHCM) phát động 30 ngày cao điểm, tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Video clip người dân xã Bà Điểm tham gia khám sức khỏe. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Theo bà Trần Thúy Hương - Phó Chủ tịch UBND xã, sau hơn 1 tháng triển khai, xã đã có gần 19.000 lượt người được khám sức sức khoẻ định kỳ, thuộc nhóm dẫn đầu các xã, phường, đặc khu của thành phố. Dù tỷ lệ khá cao nhưng chưa tương xứng với số dân trên địa bàn, nên xã Bà Điểm tiếp tục phát động 30 ngày cao điểm, tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn cao điểm, các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; lập danh sách người dân không thể đến điểm khám sức khoẻ hoặc không có phương tiện đi khám thì Trạm y tế sẽ bố trí nhân lực khám sức khoẻ tại nhà.

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Các cựu chiến binh xã Bà Điểm tham gia khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nhằm đảm bảo mục tiêu 100% người dân được tham gia khám sức khỏe, trong đợt cao điểm này, xã Bà Điểm phấn đấu mỗi ấp có 500 ca khám sức khoẻ/ngày”.

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NGÔ BÌNH

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Bà Điểm Khám sức khỏe Từng nhà Định kỳ Cao điểm miễn phí cao điểm

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