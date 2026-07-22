Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam thăm, làm việc tại đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác đã trao 129 phần quà, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển đối với quân và dân nơi tuyến đầu biển, đảo.

Sáng 22-7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND đặc khu Côn Đảo, hai bên trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam với Thường trực Đảng ủy, UBND đặc khu Côn Đảo, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, tìm hiểu những hiện vật, tư liệu lịch sử về quá trình đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại "địa ngục trần gian".

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Kết thúc chương trình tại Côn Đảo, tàu Cảnh sát biển 8001 tiếp tục hành trình đến đặc khu Phú Quý.

QUỐC HÙNG