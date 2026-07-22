Sáng rộn ràng ở những góc “cà phê số”

Với những mô hình “Cà phê sáng Đại đoàn kết”, “Cà phê số”…, nhiều xã, phường tại TPHCM đang tạo nên những không gian gần gũi, thân thiện để lắng nghe, đối thoại hoặc hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công.

Mô hình đặc biệt

Buổi sáng cuối tuần, Quán cà phê Coffee Pier (đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng) đông khách hơn thường lệ. Trong quán, các bạn đoàn viên, thanh niên và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng kiên nhẫn hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính, sử dụng ứng dụng VNeID và ứng dụng Công dân số TPHCM trên điện thoại. Quán cà phê quen thuộc trở thành “Trạm Cà phê số”, đưa công nghệ đến với cộng đồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng triển khai mô hình “Trạm Cà phê số - Bình dân học vụ số 4.0". ẢNH: HOÀNG DƯƠNG

Trước màn hình điện thoại, bà Võ Thị Yên (72 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thụ) chăm chú làm theo hướng dẫn của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đã từng cài đặt ứng dụng VNeID nhưng lâu ngày không sử dụng, bà Yên quên mật khẩu và không biết làm thế nào để đăng nhập lại. Chỉ sau vài phút được “cầm tay chỉ việc”, bà không chỉ lấy lại được tài khoản VNeID mà còn biết cài đặt ứng dụng, tra cứu thủ tục hành chính và sử dụng các tiện ích số trên điện thoại.

Bà Yên vui vẻ chia sẻ: “Nhờ các cháu hướng dẫn cụ thể, tận tình nên giờ tôi đã biết đăng nhập VNeID, thực hiện các dịch vụ công trên điện thoại. Sau này, tôi có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến mà không phải nhờ con cháu hay mất công đi lại nhiều lần nữa”.

Ngày 18-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng chính thức đưa mô hình “Trạm Cà phê số - Bình dân học vụ số 4.0” vào hoạt động tại hai quán Coffee Pier và Coffee Xưa (dường 3/2). Mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng, đoàn viên, thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng... trực tiếp hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Từ tháng 4, xã Hưng Long đã ra mắt 45 tổ công nghệ số cộng đồng và đưa vào vận hành “Điểm hỗ trợ người dân về chuyển đổi số” tại Quán Cafe 18:18 (ấp 22). Trong tháng 5 vừa qua, xã Kim Long cũng biến quán cà phê Cacao (tổ 57, ấp Tam Long) thành điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân vào tất cả các ngày trong tuần mà người dân không cần sử dụng dịch vụ của quán.

Còn tại đặc khu Côn Đảo, bên những tách cà phê buổi sáng, một cách làm khác đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Chương trình “Cà phê sáng Đại đoàn kết - Gần nhân dân, sát cơ sở” do Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo tổ chức diễn ra ngay tại sân Nhà văn hóa khu dân cư số 5. Bên ly cà phê cùng đĩa khoai mì nóng hổi, lãnh đạo địa phương, cán bộ Mặt trận cùng ngồi với người dân để lắng nghe những câu chuyện đời thường, từ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đến quản lý, chỉnh trang đô thị...

Lấy người dân làm trung tâm

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, mô hình “Cà phê sáng Đại đoàn kết” được tổ chức xuất phát từ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Thực tế cho thấy nhiều người dân còn e ngại khi phát biểu tại các hội nghị đông người. Vì vậy, một “không gian mở” giúp việc đối thoại trở nên gần gũi, bình đẳng hơn.

Mô hình này không thay thế hoạt động tiếp xúc cử tri hay tiếp công dân theo quy định của pháp luật, mà là bổ sung phương thức tiếp xúc gần dân, linh hoạt và hiệu quả. “Không chỉ tiếp nhận ý kiến, đây còn là dịp để lãnh đạo địa phương thông tin những vấn đề người dân quan tâm, giải đáp các băn khoăn, tạo sự đồng thuận xã hội. Điều quan trọng nhất là xây dựng hình ảnh Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và đồng hành cùng nhân dân trong giải quyết các vấn đề của địa phương”, ông Dũng cho biết.

Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn việc phổ cập kỹ năng số không dừng lại ở các lớp tập huấn hay hội nghị, mà phải thực sự đến được với từng người dân theo phương châm gần dân, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Chính vì vậy, mô hình “Trạm Cà phê số - Bình dân học vụ số 4.0” được xây dựng nhằm đưa các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và kiến thức chuyển đổi số đến với người dân ngay tại những không gian sinh hoạt quen thuộc của khu dân cư”.

Qua mô hình này, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế và những người chưa thành thạo công nghệ, sẽ được hướng dẫn trực tiếp để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Dũng cho rằng, thành công của mô hình đối thoại phụ thuộc vào ba yếu tố: sự chân thành trong lắng nghe, trách nhiệm trong xử lý và sự minh bạch trong phản hồi. Mỗi ý kiến của người dân đều được ghi nhận, phân loại, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết và theo dõi đến khi có kết quả. “Nếu chỉ dừng lại ở “lắng nghe dân nói” thì mô hình khó tạo được niềm tin lâu dài. Người dân cần thấy ý kiến của mình được tiếp thu và chuyển thành hành động cụ thể”, ông Dũng nhấn mạnh.

KHÁNH CHI