Cần Thơ: Khai quật bộ hài cốt liệt sĩ được cho là nữ du kích Nguyễn Thị Út

Lực lượng chức năng đào tìm hài cốt liệt sĩ

Trước đó, ông Trần Văn Quận (sinh năm 1950, thương binh, Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) cung cấp thông tin: Một buổi sáng tháng 8-1969, 5 máy bay địch đổ quân đi càn tại vàm Chệt Thợ (xã Trường Long Tây hiện nay) và bắn vào các chòi dọc các cánh đồng. Trong trận càn này, cô Nguyễn Thị Út (còn gọi là Út Móm, sinh năm 1950, du kích xã) đã hy sinh. Thi thể liệt sĩ sau đó được lực lượng làm nhiệm vụ an táng tạm thời tại khu vực đất ông Năm Nhung nằm bên kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.

Ông Trần Văn Quận cung cấp thông tin quan trọng nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Út

Lực lượng quy tập tiến hành bốc tách lớp đất để tiếp cận hài cốt liệt sĩ

Hài cốt liệt sĩ được cho là liệt sĩ Nguyễn Thị Út được tìm thấy sau 57 năm

Hoàn tất việc quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang an táng

Từ thông tin này, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) tổ chức khoanh vùng, tìm kiếm, khai quật theo lời kể của nhân chứng. Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ được cho là của liệt sĩ Nguyễn Thị Út nằm ở độ sâu khoảng 1m, được bọc trong tăng võng. Hiện các bước thủ tục xác định thân nhân của liệt sĩ đang được Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh thực hiện.

TUẤN QUANG