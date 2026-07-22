Quan hệ lao động hài hòa tạo động lực tăng trưởng

Đối thoại thực chất, chăm lo phúc lợi và kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở là những giải pháp quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định sản xuất, giữ chân người lao động và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng của TPHCM.

Đối thoại thực chất

Nhiều tháng qua, cứ mỗi thứ ba và thứ bảy hàng tuần, công nhân Công ty TNHH Year 2000, phường Linh Xuân (TPHCM) lại có dịp đối thoại cùng lãnh đạo công ty thông qua chương trình do công đoàn công ty tổ chức.

Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam được bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe ngay tại nhà máy.

﻿ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Trong một “không gian mở”, công nhân trực tiếp đề đạt nguyện vọng và những kiến nghị liên quan đến môi trường lao động, chế độ, phúc lợi… Nhờ chương trình này, ban giám đốc có thể trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của công nhân; qua đó kịp thời có giải pháp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và thúc đẩy công ty ngày càng phát triển.

Chị Phạm Thùy Dương, công nhân Công ty TNHH Year 2000, cho biết, hoạt động thiết thực này giúp công nhân cảm nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo công ty và có thể yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Tương tự, chương trình lắng nghe tiếng nói đoàn viên do Công ty CP Sản xuất Thương mại He Vi, phường Hòa Lợi (TPHCM) tổ chức đã trở thành “diễn đàn” đối thoại gần gũi, thường xuyên. Những chuyện như: quốc lộ 13 bị ngập nước ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân, con hẻm thiếu đèn chiếu sáng, bất cập về chế độ bảo hiểm... được công nhân mạnh dạn chia sẻ.

Chủ doanh nghiệp và chính quyền phường cùng nghe, tìm hướng tháo gỡ. Những việc khó, cần thêm thời gian để xử lý, người lao động cũng hiểu và thông cảm, không để tích tụ mâu thuẫn.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Đề án Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2026-2031, vừa được UBND TPHCM ban hành. Đề án xác định: việc phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động mà còn tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phúc lợi dài hạn

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không thể chỉ giữ người lao động bằng lương hoặc thưởng. Nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ, đào tạo kỹ năng, an sinh và môi trường làm việc an toàn mới là nền tảng thực sự về phúc lợi để giữ chân người lao động. Để thực hiện những phúc lợi trên, luôn cần sự sâu sát của lãnh đạo, công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.

Biết rõ điều này, ông Tô Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn Công ty May mặc Quảng Việt (xã Tân An Hội, TPHCM), chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời đề xuất những chính sách chăm lo thiết thực.

Công nhân Công ty TNHH may mặc Dony, xã Vĩnh Lộc, TPHCM trong giờ làm việc. ẢNH: ĐÔNG SƠN

Từ đề xuất của ông cũng như các chương trình đàm phán, thương lượng, giám sát của công đoàn công ty, hơn 4.500 công nhân của công ty đã được hưởng nhiều nội dung có lợi trong thỏa ước lao động tập thể, như chế độ hỗ trợ nhà ở, tiền xăng xe, thưởng chuyên cần...

Hay tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), hơn 35.000 nữ công nhân vừa được khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư... nhờ sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo doanh nghiệp. Chương trình tương tự cũng đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, có sự phối hợp hiệu quả của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM.

Gần 2 tháng qua, LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình “Công đoàn TPHCM đồng hành với sức khỏe người lao động” vào các ngày cuối tuần. Ngoài khám tổng quát, chương trình còn tư vấn sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trong độ tuổi từ 18-45. Đại diện LĐLĐ TPHCM thông tin, qua chương trình khám sức khỏe, nhiều trường hợp phát hiện mắc các bệnh lý cao, thậm chí có dấu hiệu nghi ngờ ung thư.

Theo Đề án Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2026-2031, yêu cầu phát triển các chương trình phúc lợi dài hạn, bền vững cho đoàn viên, người lao động là một trong những nội dung trọng tâm.

Hướng tiếp cận chính là mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm và các dịch vụ thiết yếu; ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động ngoại tỉnh, lao động yếu thế.

TPHCM có gần 7,49 triệu người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy mô và tính đa dạng của thị trường lao động đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với quản lý nhà nước về lao động và xây dựng quan hệ lao động ổn định trong doanh nghiệp.

Khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%-11%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8%/năm trong giai đoạn 2026-2030, ổn định quan hệ lao động chính là một điều kiện quan trọng để giữ mạch sản xuất, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng năng suất lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan thông tin, trong năm 2025 và 2026, các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đối thoại, nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn lao động, bữa ăn ca, môi trường làm việc đã được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH