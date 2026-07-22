Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong

Ngày 21-7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm hỏi, động viên nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai). ẢNH: LÊ XUÂN

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội); trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn do các nguyên nhân tương tự.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên. Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

* Liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) vào rạng sáng 21-7 làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương, tối 21-7, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục, ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) là tài xế lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (địa chỉ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý theo quy định. Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 22 giờ ngày 20-7, Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) 50E-447.02, trên xe có 37 người từ Khánh Hòa đi TPHCM. Đến khoảng 2 giờ ngày 21-7, khi xe đến quốc lộ 1A thuộc khu vực ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước nên tài xế đã đánh lái sang để tránh va chạm, làm xe lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ, gây cháy tại gầm xe.

Trong số năm nạn nhân bị thương, có một nạn nhân bị bỏng nhẹ, thăm khám và cho về tiếp tục theo dõi; riêng hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Th. (37 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) và chị Nguyễn Thị Ngọc B. (35 tuổi) được xác định bỏng độ 1 và 2, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai), hiện sức khỏe đã ổn định; 2 con ruột là em N.T.T. (7 tuổi) và N.N.T.D (2 tuổi) cơ thể bị bỏng khoảng 50% độ 1 và 2, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện đã qua cơn sốc, sinh hiệu tạm ổn định.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, tới bệnh viện động viên, thăm hỏi; hỗ trợ trước mắt số tiền 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Lãnh đạo Công an TP Đồng Nai, xã Hưng Thịnh cùng một số đơn vị cũng đã thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ về vật chất đối với các nạn nhân trong vụ cháy xe khách nêu trên.

* Ngày 21-7, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, để đảm bảo an toàn, xe khách giường nằm sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới phải tuân thủ một số yêu cầu kỹ thuật riêng, được quy định tại QCVN 09:2024 do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) ban hành.

Theo đó, giường nằm phải được lắp đặt chắc chắn và bố trí dọc theo chiều chuyển động của xe, mỗi giường chỉ dành cho một người nằm và phải có dây đai an toàn, có các bộ phận bảo vệ hành khách không bị rơi khi xe di chuyển. Đặc biệt, khoảng cách giữa 2 giường không được nhỏ hơn 1.650mm (tính từ điểm đầu tiên của phần đệm ngồi giường trước tới điểm đầu tiên của phần đệm ngồi giường sau), chiều rộng lối đi dọc không nhỏ hơn 400mm, thang leo để tiếp cận giường nằm ở tầng trên được cố định chắc chắn… Các tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo trong các tình huống nguy hiểm như cháy nổ.

Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô thay thế QCVN 09:2024/BGTVT, trong đó sẽ có những quy chuẩn mới cho loại hình xe khách giường nằm. Đơn cử, loại phương tiện này phải có hệ thống kiểm soát ổn định điện tử hoặc hệ thống có chức năng tương đương nhằm giảm nguy cơ mất lái, lật xe khi vận hành.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, đầu năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ tổ chức khai thác xe giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường, đoạn đường bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng...

Nhiều nước siết chặt các quy định về thiết kế, vận hành xe giường nằm Tại châu Âu, các quy chuẩn kiểm định va chạm và quy định bắt buộc thắt dây an toàn đã buộc các mẫu xe giường nằm 2 tầng kiểu cũ gần như không thể cấp phép. Thay vào đó, châu Âu phát triển các dòng xe đêm an toàn hơn, như Twiliner của Thụy Sĩ, với thiết kế 1 tầng giống khoang thương gia máy bay, trang bị dây an toàn đa điểm và giới hạn 21 hành khách để bảo đảm không gian sơ tán. Các hãng xe phải đáp ứng quy định về dây an toàn và tư thế nằm. Ghế ngả phẳng của Twiliner phải đáp ứng cơ chế khóa an toàn. Khi va chạm xảy ra, hệ thống tự động giữ chặt cơ thể hành khách ở tư thế ngả mà không bị trượt. Thiết kế này phải qua kiểm định của Cơ quan Đường bộ Liên bang Thụy Sĩ (FEDRO) và chứng nhận kiểu loại của Liên minh châu Âu (EU). Tại Nhật Bản, cuối tháng 12-2025, công ty vận hành xe buýt Kochi Ekimae Kanko (miền Tây Nhật Bản) chính thức khai thác thương mại dòng xe buýt giường nằm đầu tiên sau thời gian phát triển và thử nghiệm kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, nhãn cảnh báo an toàn cùng khoảng cách giữa các tầng phải được tính toán chính xác để tránh va đập đầu, đồng thời bảo đảm "khoảng không sinh tồn" khi xảy ra tai nạn. Để đáp ứng tiêu chuẩn thoát hiểm khi hỏa hoạn, nhà xe cũng phải giảm tối đa sức chứa, chỉ phục vụ vài chục hành khách cho mỗi chuyến đi. Mẫu xe gồm 24 chỗ nằm phẳng, bố trí thành 4 hàng, mỗi hàng 3 chỗ và chia làm 2 tầng. Mỗi chỗ dài khoảng 180cm, rộng 48cm, khoảng không trên đầu từ 50-70cm, nửa thân trên có rèm che riêng tư. Tại Ấn Độ, chính quyền bang Andhra Pradesh đang xem xét cấm hoàn toàn xe giường nằm theo lộ trình 22 tháng. ASCI phối hợp với Cơ quan An toàn Giao thông bang Andhra Pradesh khuyến nghị ngừng đăng ký và cấp phép đóng mới xe khách giường nằm và thay bằng xe ghế ngồi. PHƯƠNG NAM tổng hợp

NHÓM PV