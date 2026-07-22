Xã hội

Cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai: Tàn lửa còn âm ỉ, nguy cơ bùng phát trở lại

SGGPO

Sau 3 ngày nỗ lực chữa cháy, đám cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai cơ bản được khống chế. Song, tàn lửa vẫn âm ỉ, đe dọa bùng phát trở lại.

Ngày 22-7, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh về công tác khống chế và thiệt hại bước đầu của vụ cháy lớn tại cánh rừng phòng hộ ven biển ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Video hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ kéo dài 3 ngày ở ven biển Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Thực hiện: QUAN NGUYỄN - NGỌC OAI
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Hiện trường vụ cháy dù được khống chế, nhưng liên tiếp bùng phát trở lại

Theo báo cáo, vụ cháy bùng phát vào chiều 20-7, tại khu rừng dương phòng hộ ở địa phận xã Mỹ An cũ (nay là xã Phù Mỹ Đông). Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương và kiểm lâm được huy động tham gia dập lửa, khống chế đám cháy, đồng thời tạo đường băng cản lửa bao quanh hiện trường.

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Lực lượng quân đội tăng cường tham gia khống chế đám cháy vào sáng 22-7. Ảnh: QUỐC TRUNG
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Một mũi chữa cháy của lượng kiểm lâm dùng máy thổi để tiếp cận dập tàn lửa đang cháy lan
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Sử dụng máy thổi để khống chế những đám cháy liên tục cháy lan

Đến 23 giờ cùng ngày (20-7), gió mạnh và thời tiết nắng nóng khiến tàn lửa bay qua băng cản, làm đám cháy bùng phát trở lại. Sang ngày 21-7, địa phương huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 phương tiện chữa cháy và nhiều trang thiết bị, công cụ để khống chế đám cháy. Lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động cũng được tăng cường tham gia chữa cháy.

Chính quyền xã Phù Mỹ Đông cũng phát phát thông báo, khuyến cáo người dân không vào khu vực cháy để bảo đảm an toàn. Các hộ dân lân cận cũng được yêu cầu chủ động phương án, sẵn sàng di dời khi cần thiết.

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Hiện trường đám cháy bùng phát trở lại vào đêm 21-7. Ảnh: QUAN NGUYỄN
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Lửa lớn liên tiếp thiêu rụi nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển. Ảnh: QUAN NGUYỄN

Đến chiều tối 21-7, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ lan vào khu dân cư. Tuy nhiên, tối cùng ngày, lửa tiếp tục bùng phát dữ dội nên công tác chữa cháy được duy trì xuyên đêm.

Hiện lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành băng trắng khoanh vùng đám cháy, ngăn cháy lan. Thống kê sơ bộ vụ cháy làm thiệt hại khoảng 30ha rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là phi lao và keo tràm.

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Vụ cháy bùng phát trở lại, lan rộng vào tối 21-7 ngay sát các khu vực dân cư. Ảnh: QUAN NGUYỄN
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Lực lượng bộ đội duy trì để khống chế các tàn lửa âm ỉ
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Hiện trường một khu vực rừng dương bị lửa thiêu cháy. Ảnh: QUAN NGUYỄN

Trong ngày 22-7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực để theo dõi, tiếp cận các khu vực còn tàn lửa âm ỉ nhằm khống chế và dập tắt hoàn toàn nguy cơ cháy. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh liên tục đổi hướng, tàn lửa có thể bay xa, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại tại những khu vực còn nhiều thực bì và cây dễ cháy.

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Bộ đội tạo đường ranh cản lửa vào sáng 22-7. Ảnh: QUỐC TRUNG

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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NGỌC OAI - QUAN NGUYỄN

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