Quân khu 7 tri ân người có công và thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 22-7, đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu, làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu; nhà quàn hài cốt liệt sĩ và khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cùng đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây). Tại đây, đoàn cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà các tổ, đội lấy mẫu (Đội 1, 2, 12) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 7 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi

Cùng ngày, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược, Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn; tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.



Trung tướng Trần Vinh Ngọc tặng quà động viên các tổ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Đoàn cũng đến thăm Trung tướng Phạm Văn Dỹ và Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Chính ủy Quân khu 7.

Ngày 22-7, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TPHCM, đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn công tác do Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng PC10 làm trưởng đoàn; cùng tham dự có Thượng tá Lê Anh Việt, Phó Trưởng phòng PC10 và đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Các cán bộ Phòng PC10 tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: PHƯƠNG VINH Dịp này, Phòng PC10 cũng trao tặng những phần quà tri ân đến lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. NGUYỄN TÂN

THU HOÀI