TPHCM: Giải cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong vụ cháy

Chiều 1-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết đã kịp thời khống chế đám cháy tại một quán phở, giải cứu thành công 4 người.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 23 giờ 53 phút ngày 30-4, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh (số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh).

Căn nhà gồm 3 tầng, 1 gác lửng và sân thượng với tổng diện tích 270m². Thời điểm xảy ra cháy, có 4 người bị mắc kẹt bên trong. Trong đó, có một cụ ông 92 tuổi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM điều động 52 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường. Một tổ trinh sát đã tiếp cận theo lối cầu thang bộ, kịp thời đưa 4 nạn nhân ra khu vực an toàn.

Triển khai lực lượng chữa cháy và cứu người
Cụ ông 92 tuổi được đưa ra ngoài an toàn

​Song song với công tác cứu hộ, lực lượng PCCC và CNCH sử dụng quạt hút khói công suất lớn để giải tỏa khí độc và phun nước dập lửa.

Sau khoảng 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát sử dụng quạt hút khói công suất lớn để giải tỏa khí độc

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

