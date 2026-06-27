Bắc bộ sắp có thêm đợt mưa lớn, có thể tới 250mm

Chiều 27-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 28-6 đến sáng 30-6, vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất lớn.

Lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Từ sáng 27-6, nước lũ trên sông Bằng Giang tại trung tâm tỉnh Cao Bằng đã rút dần, song miền núi phía Bắc đang có nguy cơ hứng đợt mưa lớn mới. Ảnh: C.B.H

Trước khi bước vào đợt mưa lớn, từ đêm 27-6 đến ngày 28-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Trong khi đó, Trung bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Trong ngày 28 và 29-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-60%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng ở Trung bộ còn duy trì đến hết ngày 30-6, sau đó dịu dần.

Riêng tại Nam bộ, từ nay đến khoảng ngày 30-6, thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa mưa với ban ngày có nắng gián đoạn, một số nơi có nắng nóng nhẹ; chiều và tối thường xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ khoảng chiều 30-6, mưa có xu hướng gia tăng kèm dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ cũng nhận định, TPHCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa lớn kèm dông. Ban ngày nắng gián đoạn, thời tiết oi nóng trước khi mưa xuất hiện.

PHÚC HẬU