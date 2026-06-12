Xã hội

Bắc bộ và Trung bộ bước vào đợt nắng nóng mới từ ngày 13-6

SGGPO

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 13 đến 14-6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

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Hà Nội sẽ tăng nhiệt từ ngày 13-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian nắng nóng từ 10 giờ đến 17 giờ.

Trong ngày 12-6, khu vực Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.

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Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 15-6, nắng nóng tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng dịu dần. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì nắng nóng.

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