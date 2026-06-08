Nắng nóng ở Bắc bộ có thể kết thúc từ ngày 9-6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, 8-6 là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng diện rộng đang ảnh hưởng tại Bắc bộ trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn xuống, gây mưa lớn và làm nhiệt độ giảm nhanh.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trong ngày 8-6, khu vực đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, nhiều nơi 37-39 độ C, cá biệt trên 40 độ C.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc lục địa châu Á đang di chuyển xuống miền Bắc Việt Nam. Từ chiều tối và đêm nay 8-6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do tác động của không khí lạnh kết hợp nền nhiệt cao và độ ẩm lớn, từ chiều tối 8-6 đến hết ngày 9-6, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và phía Tây tỉnh Phú Thọ là tâm mưa lớn của đợt này, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Nắng nóng diện rộng tại Hà Nội và Bắc bộ trưa và chiều 7-6, dự báo hôm nay, 8-6, nắng nóng vẫn tiếp diễn. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Sau mưa, nhiệt độ giảm nhanh, thời tiết chuyển mát.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh vùng núi Bắc bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc và khu vực ven suối.

Trong khi đó, ở phía Nam, thời tiết TPHCM và Nam bộ trong 2 ngày tới duy trì hình thái ngày nắng, chiều và tối có khả năng có mưa dông rải rác. Tây Nguyên cũng có mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc bộ sẽ cơ bản kết thúc từ ngày 9-6 khi không khí lạnh và mưa dông mở rộng. Đây là đợt không khí lạnh cuối mùa, cường độ không mạnh nhưng đủ làm nhiệt độ giảm và kích hoạt mưa dông trên diện rộng ở Bắc bộ.

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PHÚC HẬU