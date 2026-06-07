Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc bộ và Trung bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Chiều 7-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, một bộ phận không khí lạnh trái mùa ở phía Bắc lục địa châu Á đang nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam lục địa.

Hà Nội nắng nóng gay gắt với 36-37 độ C, chiều 7-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều tối 8-6, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra Đông Bắc bộ, một phần Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Từ đêm 8-6, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển mát nhờ mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này là 22-25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C. Tại Hà Nội, từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8-6, thời tiết Hà Nội chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C.

Mây vệ tinh vào lúc 18 giờ ngày 7-6. Ảnh chụp màn hình ứng dụng Z.E

Theo cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp, từ chiều tối 8-6 đến ngày 9-6, khu vực Tây Bắc bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Các địa phương còn lại ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, trong ngày 7-6, khu vực Bắc bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong khi đó, nắng nóng tại Trung bộ tiếp tục duy trì. Ngày 8-6, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến ngày 9-6, phạm vi nắng nóng ở Trung bộ sẽ thu hẹp dần.

PHÚC HẬU