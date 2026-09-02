Bắc miền Trung: Chạy đua xuyên Tết Độc Lập trên các công trình trọng điểm

Thời tiết nắng mưa bất thường nhưng hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn tạm gác niềm vui bên gia đình trong những ngày nghỉ Tết Độc Lập, nỗ lực tăng tốc thi công trên những công trình trọng điểm ở khu vực Bắc miền Trung.

Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị thi công xuyên lễ Quốc khánh 2-9 tại bến số 4 cảng Chân Mây

Sáng 2-9, ông Trần Đình Quốc, Phó Ban Quản lý dự án bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Chân Mây (TP Huế) cho biết, hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động thi công xuyên lễ Quốc khánh 2-9, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa bến số 4 vào khai thác.

Video: Thi công xuyên lễ trên 2 bến cảng Chân Mây và Mỹ Thủy

Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị thi công xuyên lễ Quốc khánh 2-9 tại bến số 4 cảng Chân Mây

Dự án bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Chân Mây có tổng mức đầu tư hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô 20,4ha. Hai bến có tổng chiều dài 540m, đủ khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn và tàu container đến 4.000 TEU. Trong đó, bến số 4 được tập trung nguồn lực để hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2026. Với bến số 5, các đơn vị đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2027.

Công nhân thi công trong suốt những ngày nghỉ lễ trên công trường cảng quốc tế Mỹ Thủy

Sáng cùng ngày, trên công trường cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) quy mô đầu tư xây dựng 10 bến (hàng rời, hàng container…) với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, cũng đang được các kỹ sư, công nhân đẩy mạnh tiến độ thi công xuyên lễ.

Ông Đào Bá Linh, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Linh Hà - đơn vị thi công gói đê chắn sóng phía Đông và gói dầm bến 3 cảng quốc tế Mỹ Thủy cho biết, đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ trước và trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 nhằm tranh thủ thời gian, hạn chế dồn khối lượng công việc sau lễ. Hiện công ty bố trí luân phiên các ca, giữa các ca đều có thời gian nghỉ để anh em lấy lại sức. Ai làm xuyên lễ được tính chế độ, nghỉ bù đầy đủ nên anh em yên tâm làm việc.

Đẩy mạnh thi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài gần 99km nối Quảng Trị với TP Huế

Không khí thi công xuyên Tết Độc Lập cũng đang diễn ra khẩn trương tại nhiều dự án giao thông trọng điểm ở khu vực Bắc miền Trung, như: đường nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa); dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn (Nghệ An); dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây (Hà Tĩnh), dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với TP Huế…

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sáng ngày 2-9, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước mùa mưa lũ năm 2026.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài gần 99km, khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đạt khoảng 40% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung thi công cọc khoan nhồi, hầm chui, cống hộp; đúc, gác dầm; huy động vật liệu, đúc cấu kiện và đào đắp nền đường.

Đẩy mạnh thi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài gần 99km nối Quảng Trị với TP Huế

Theo ông Chu Văn Long, trong đợt dịp lễ Quốc khánh 2-9, các nhà thầu tổ chức 70 mũi thi công trên toàn tuyến với khoảng 1.300 công nhân, kỹ sư cùng 700 phương tiện.

Tại các công trường, máy lu, máy xúc và nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục để vận chuyển vật liệu, thi công nền đường, cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường. Để hạn chế ảnh hưởng thời tiết, các nhà thầu cũng tổ chức thi công theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, từng đoạn tuyến trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.

VĂN THẮNG