Xã hội

Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi trong ngày khai giảng năm học mới

SGGPO

Chiều 2-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin sơ bộ về tình hình thời tiết cả nước trong ngày tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

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Ảnh minh họa

Theo đó, trong 2 ngày 4 và 5-9, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi cho lễ khai giảng năm học mới. Hầu hết các địa phương nắng và tạnh ráo vào sáng và trưa. Một số khu vực có mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Bắc bộ, ngày 4 và 5-9 trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối 5-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộNam bộ ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-30 độ C. Nam bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-34 độ C.

Tại TPHCM, trong 2 ngày 4 và 5-9, chiều và tối có mưa rào và dông; xác suất mưa 70-80%; nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất 32-33 độ C.

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Từ khóa

Thời tiết khai giảng năm học mới

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