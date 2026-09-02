Cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người trong những ngày nghỉ lễ

Chiều 2-9, Cục Cảnh sát giao thông (C08) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và bị thương 134 người.

Với các con số này, theo C08, so với cùng kỳ năm trước, giảm 68 vụ tai nạn, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương. Trong kỳ nghỉ lễ, tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Riêng ngày 2-9, toàn quốc ghi nhận 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phương tiện di chuyển hướng về Hà Nội trên đoạn đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng theo C08, trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc được huy động tối đa để tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông. Qua đó, phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.500 trường hợp; trừ điểm trên giấy phép lái xe hơn 9.300 trường hợp...

Về hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, lực lượng chức năng lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải; tạm giữ 11 giấy phép lái xe.

Lực lượng c ảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (C08) kiểm soát phương tiện di chuyển trên tuyến qua hệ thống camera. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, khi lưu lượng phương tiện trở về các đô thị tăng cao, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, tập trung tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, dọc tuyến đường cao tốc từ Cao Bồ ra Pháp Vân, phương tiện di chuyển trên tuyến có mật độ đông ở từng đoạn. Các phương tiện di chuyển chậm, có đoạn di chuyển từ 30 - 45km/giờ, toàn tuyến không ùn tắc.

ĐỖ TRUNG