Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày nghỉ lễ

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) tổ chức làm việc trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh để hỗ trợ người dân đi làm ăn xa về quê thực hiện thủ tục hành chính.

Đông đảo người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) làm thủ tục trong ngày nghỉ lễ 2-9

Trong ngày 2-9, rất đông người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng (số 8 đường Hùng Vương) thực hiện thủ tục hành chính. Đa phần đều là người đi làm ăn xa tại các thành phố lớn được nghỉ lễ về quê.

Bà Trần Thị Tươi (ngụ phường Sóc Trăng) cho biết: "Tôi đi làm thuê ở TPHCM nên tranh thủ mấy ngày về quê nghỉ lễ để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do dữ liệu hộ tịch chưa được đồng bộ nên tôi được hướng dẫn phải về lại nơi cư trú làm. Rất mừng là phường tổ chức làm trong ngày lễ nên không ảnh hưởng đến kế hoạch quay lại TPHCM làm việc".

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng hoạt động trong ngày 2-9

Bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng cho biết, có gần 100 lượt người dân đến để thực hiện thủ tục hành chính trong ngày, tập trung vào các lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch (liên thông khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân…), cấp thẻ bảo hiểm y tế…

“Việc tổ chức làm việc trong ngày nghỉ lễ đã được thông báo từ trước trên nhiều phương tiện truyền thông. Nhờ vậy, người dân biết được ngày mở cửa nên đến làm thủ tục khá đông”, bà Lâm Thị Mỹ Nhiên nói.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng hỗ trợ người dân làm thủ tục trong ngày nghỉ lễ

Ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết do địa phương có đông bà con đi làm ăn xa ở các thành phố lớn. Dịp lễ này, người dân về quê nghỉ lễ rất đông, để tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân nên tất cả công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tổ chức mở cửa hoạt động sớm hơn 1 ngày.

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TUẤN QUANG