81 năm ngày Quốc khánh 2-9, thế hệ trẻ tiếp nối khát vọng dựng xây đất nước bằng những việc làm cụ thể. Họ dấn thân, mạnh dạn mở lối, làm giàu chính đáng và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Làm nông nghiệp kiểu Gen Z

Nguyễn Phạm Tấn Công (sinh năm 1999, ngụ xã Bình Lợi, TPHCM) hiện là Bí thư Chi đoàn ấp 1, Đoàn xã Bình Lợi, từng được Thành đoàn TPHCM tuyên dương “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi” năm 2022.

Nguyễn Phạm Tấn Công (xã Bình Lợi, TPHCM) cho cá koi ăn

Năm 2018, dù trúng tuyển đại học, Công chọn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau đó, anh trở về tiếp quản và mở rộng trang trại nuôi cá của gia đình.

Từ những ao nuôi nhỏ, nguồn giống chưa ổn định, Công tìm đến nhiều nơi học hỏi kỹ thuật nuôi cá koi trong ao bùn, đồng thời tự nghiên cứu nhân giống và cải tạo môi trường nước. Đến nay, trang trại duy trì sản lượng 8-10 tấn cá, chú trọng chất lượng hình thể, màu sắc và áp dụng chính sách bảo hành 5-10 ngày.

Trang trại của Công tạo việc làm cho nhiều thanh niên và là nơi sẵn sàng hỗ trợ sinh viên làm luận án tốt nghiệp; tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ con giống cho các đoàn Hội Nông dân từ nhiều tỉnh, thành. Gần đây, anh tổ chức các sân chơi dịp hè, giúp học sinh trải nghiệm thực tế 1 ngày làm nông dân như trồng cây, bắt cá.

Công đang tính chuyện phát triển du lịch sinh thái trên trang trại rộng 9ha, xây không gian để du khách nghỉ ngơi giữa thiên nhiên và trải nghiệm công việc của nhà nông.

Với Công, tiếp nối truyền thống cha anh bắt đầu từ việc dám nghĩ, dám làm, vươn lên trên chính quê hương mình. Làm kinh tế gắn với tạo việc làm, sẻ chia cùng cộng đồng cũng là cách người trẻ góp sức dựng xây đất nước.

Chọn phòng thí nghiệm làm “mặt trận”

Với TS Mai Ngọc Xuân Đạt (sinh năm 1992, nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, ĐHQG-HCM), phòng thí nghiệm là nơi anh góp sức giải quyết những bài toán từ thực tiễn. Anh từng được vinh danh với các công trình nghiên cứu vật liệu nano định hướng ứng dụng trong điều trị ung thư.

Dấu ấn nổi bật là hệ vật liệu nano silica hữu cơ phân hủy sinh học, định hướng làm chất mang dược chất kháng ung thư. TS Đạt cho biết, những khó khăn về tinh thần và kinh tế của bệnh nhân ung thư là động lực để anh kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu này.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt, nghiên cứu viên Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, ĐHQG TPHCM trao đổi kết quả thí nghiệm với sinh viên

Trong hơn 9 năm làm việc tại viện, dù quá trình nghiên cứu không ít lần thất bại, mục tiêu ban đầu giúp anh không bỏ cuộc.

Với những kết quả thực chứng, anh trở thành 1 trong 10 cá nhân nhận Giải thưởng Khoa học - Công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 và top 12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025.

TS Đạt bộc bạch: “Tôi mong sự kiên trì, bền bỉ của bản thân có thể truyền cảm hứng, tạo sự tự tin để các bạn trẻ tiếp tục phát huy năng lực, đem sức trẻ cống hiến cho nghiên cứu khoa học và sự phát triển của xã hội”.

Cô gái trẻ tình nguyện nhập ngũ

Mỗi mùa tuyển quân, nhiều người trẻ tạm gác dự định riêng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2025, phường 4, quận 5 (trước đây), có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong số đó có Đỗ Phương Trang (sinh năm 2001, quê quán Hà Nội), một nữ đảng viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Sau những tháng rèn luyện trong quân ngũ, Trang rắn rỏi, chững chạc hơn và nụ cười rất tươi.

Đỗ Phương Trang, một trong 6 nữ quân nhân thuộc lực lượng vũ trang TPHCM tham gia huấn luyện trong khối nữ chiến sĩ Biệt động, chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025

Trước khi viết đơn nhập ngũ, Trang từng là tình nguyện viên tại chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Từ công việc này, Trang được nghe nhiều câu chuyện về các nữ thanh niên xung phong. Chị suy nghĩ nhiều hơn về sự lựa chọn và trách nhiệm của tuổi trẻ. Khi được tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80), niềm tự hào ấy càng sâu sắc.

Với Trang, sống có ích, hoàn thành tốt công việc trong thời bình là cách người trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước.

81 năm sau ngày Quốc khánh 2-9, đất nước đã đi qua một chặng đường dài. Có lẽ, “tiếp bước” hôm nay chính là việc mỗi người tìm cách góp sức theo cách của riêng mình, cùng đất nước bước sang kỷ nguyên mới.

LÊ THOA - CẨM NƯƠNG