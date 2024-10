Bắc Ninh: Phá cửa, cứu 2 tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), khoảng 7 giờ 10 phút ngày 28-10, tại Km18+200 (thuộc thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển số 25C-041.27 do ông Trần Văn Quân (sinh năm 2001, trú ở tỉnh Lào Cai) điều khiển va chạm với xe ô tô bồn chở bê tông do ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1964, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển và xe ô tô biển số 99A-557.97 do ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1994, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, tài xế xe tải và xe bồn mắc kẹt trong cabin. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tình trạng 2 tài xế mắc kẹt chưa được nhà chức trách thông tin cụ thể.

GIA KHÁNH