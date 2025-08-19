Khởi công dự án tái định cư đầu tiên để phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 19-8, trên cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, Ninh Bình

Trong đó, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự lễ khởi công Dự án xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đây là dự án tái định cư đầu tiên được khởi công để phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng) trên diện tích khoảng 1,17 ha.

Tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh trên diện tích khoảng 28ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên, dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026 nhằm cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho xã hội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cắt băng khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 19-8, cả nước tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng.

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030.

Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển. Ngày 19-8, khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam...

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc ngày 19-8 là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Ngày 19-8, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025; ngày 19-8, tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Ngày 19-8, Bộ GD-ĐT khởi công 8 dự án thuộc lĩnh vực GD-ĐT bao gồm: Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Thanh Thủy (Tuyên Quang); dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Phục Hòa (Cao Bằng); dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Tây Giang (Đà Nẵng); dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Khuất Xá (Lạng Sơn); dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Hoành Mô (Quảng Ninh); dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TPHCM tại TP Nha Trang (Khánh Hòa); dự án Khối giảng đường 2C - cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở TPHCM (Đồng Nai); Nhà thực nghiệm đa năng - Đại học Quốc gia Hà Nội (Hà Nội).

