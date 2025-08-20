Chuyến tàu đầu tiên mang tên MACSTAR HAI PHONG đi từ Hải Phòng đã cập cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), bốc xếp các container hàng cho doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Video: Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt bốc xếp hàng container

Ngày 20-8, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị này vừa phối hợp đưa vào hoạt động tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng. Dự kiến tuyến container này sẽ hoạt động 1 chuyến/tuần.

Chuyến tàu đầu tiên mang tên MACSTAR HAI PHONG đi từ Hải Phòng đã cập cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) để tiến hành bốc xếp các container hàng cho doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng đưa vào hoạt động góp phần đảm bảo kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp hiện hữu và sắp triển khai tại Hà Tĩnh với Cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng có chi phí cạnh tranh, năng lực vận chuyển vượt trội cùng với việc cắt giảm phát thải.

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt tiến hành bốc xếp hàng container

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, khu vực nói chung lưu thương với Cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng và trung chuyển đi các nước trên thế giới bằng phương thức vận tải biển.

Tuyến vận tải giảm áp lực lên hạ tầng đường bộ, tiếp tục tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng; tăng thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics và cảng biển theo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh.

Bốc xếp hàng container từ tàu MACSTAR HAI PHONG

Việc đưa tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng vào hoạt động không chỉ mở ra hướng đi mới cho vận tải biển khu vực mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cảng Vũng Áng trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics của Hà Tĩnh.

Bốc xếp hàng container từ tàu MACSTAR HAI PHONG

Các container được bốc xếp tập kết tại cảng Vũng Áng

DƯƠNG QUANG