Bộ Xây dựng phê duyệt đề án thu phí 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án thu phí đối với 13 tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư được đưa vào khai thác trong năm 2025.

Tuyến đường cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi do Nhà nước đầu tư sẽ được thu phí

Theo đề án này, 13 tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được thu phí là: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Cả 13 tuyến đường cao tốc sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành. Sau thời gian này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo. Cục Đường bộ Việt Nam được giao tổ chức thu phí. Dự kiến, việc triển khai thu phí 13 tuyến cao tốc sau khi trừ chi phí tổ chức, mỗi năm ngân sách sẽ thu gần 2.500 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, cả nước hiện có 29 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước quản lý trực tiếp thuộc phạm vi Bộ Xây dựng. Trong đó, 5 tuyến đã được phê duyệt đề án khai thác hạ tầng và dự kiến bắt đầu thu phí từ tháng 1-2026.

Cụ thể, tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có mức thu phí 1.300 đồng/PCU/km, đã đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí là 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các tuyến còn lại gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có mức thu phí 900 đồng/km, do chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ (có 4 làn xe và có làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Tin liên quan Đề xuất thu phí thêm 13 tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư

MINH ANH