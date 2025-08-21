Xem xét lập điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Gia Bình mới được bổ sung vào quy hoạch cảng hàng không

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc là Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các thành viên là đại diện các bộ, cơ quan liên quan, cùng 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Bộ Xây dựng cho biết, quy hoạch hệ thống cảng hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7-6-2023, sau đó được điều chỉnh để bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 25-7-2025.

Theo đó, hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch gồm 31 cảng hàng không, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 34 cảng hàng không. Quy hoạch cũng xác định danh mục 11 cảng hàng không, sân bay tiềm năng, được xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét việc bổ sung Cảng hàng không Măng Đen (Quảng Ngãi), Vân Phong (Khánh Hòa) vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa đề xuất nghiên cứu, xem xét việc điều chỉnh quy mô cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý về chủ trương nghiên cứu, bổ sung các cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không; đồng thời giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm đủ căn cứ điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Luật Quy hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

