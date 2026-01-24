Bãi bỏ quy định kê khai và nộp lệ phí môn bài

Chiều 24-1, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này vừa ban hành Công văn số 645/CT-CS về việc bãi bỏ quy định kê khai và nộp thuế môn bài.

Cụ thể, Công văn số 645/CT-CS của Cục Thuế nêu rõ, tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17-5-2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1-1-2026.

Ảnh minh họa. Ảnh: CỤC THUẾ

Bên cạnh đó, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật phí và lệ phí cũng quy định bãi bỏ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 1-1-2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cục thuế đề nghị các đơn vị thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nêu trên đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 và thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

LƯU THỦY