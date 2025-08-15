Bãi rác Đa Phước gia hạn tiếp nhận, xử lý rác 24/24 giờ đến 30-11-2025

Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 15-8, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước) có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) về thời gian tiếp nhận rác tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (viết tắt là bãi rác Đa Phước).

Theo đó, Công ty VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác cho TPHCM 24/24 giờ đến ngày 30-11-2025 để thành phố có thời gian làm việc với công ty và sắp xếp bố trí an toàn hệ thống thu gom, vận chuyển rác khi VWS bắt đầu chuyển đổi thời gian tiếp nhận rác vào ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng).

Công ty VWS thông tin, trước đây, Thành phố giao bãi rác Đa Phước xử lý khoảng dưới 4.000 tấn/ngày. Khi đó, Công ty VWS chỉ hoạt động 1 ca 12 tiếng. Sau đó, Thành phố giao thêm cho công ty tổng khối lượng rác trên 5.000 tấn/ngày đêm, khu liên hợp đã phải mở cửa 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông và các xe vận chuyển rác có thể quay đầu 2 hoặc 3 chuyến trong ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố đã giảm khối lượng rác giao đến bãi rác Đa Phước còn khoảng 4.000 tấn/ngày đêm và không thanh toán tiền xử lý rác cho VWS. Do chi phí vận hành cao mà xử lý khối lượng rác ít, lại không được thanh toán tiền xử lý rác khiến công ty gặp áp lực về tài chính. Từ tháng 5-2025, VWS đã gửi nhiều văn bản thông báo trước cho UBND TPHCM và Sở NN-MT TPHCM về việc thay đổi thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác Đa Phước để Thành phố và Sở NN-MT có thời gian chuẩn bị.

Trước yêu cầu của UBND TPHCM và Sở NN-MT về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải rắn sinh hoạt giúp hỗ trợ Thành phố hoàn tất các thủ tục hành chính, sắp xếp nhân sự ổn định trong quá trình sáp nhập, Công ty VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác 24/24 giờ đến ngày 30-11-2025. Từ ngày 1-12-2025, bãi rác Đa Phước sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày.

Trước đó, ngày 11-8, VWS có văn bản gửi Sở NN-MT TPHCM thông báo từ ngày 15-8-2025, bãi rác Đa Phước sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì hoạt động 24/24 giờ như trước đây. Ngày 14-8, Sở NN-MT TPHCM có văn bản phản hồi đề nghị VWS điều chỉnh thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày 1-10. Trong thời gian này, Sở NN-MT sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao chất thải rắn sinh hoạt đến VWS.

THANH HIỀN