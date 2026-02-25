Ghi nhận 27 loài động vật hoang dã tại quần thể di tích Mỹ Sơn thông qua bẫy ảnh

Ngày 25-2, Ban Quản lý di sản văn hóa (BQL DSVH) Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, thông qua việc triển khai hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng tiêu biểu thuộc lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn đã ghi nhận sự xuất hiện của 27 loài động vật hoang dã.

Theo đó, đơn vị đã triển khai bẫy ảnh tự động tác các sinh cảnh rừng điển hình trong lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử – văn hóa Mỹ Sơn. Kết quả giám sát đã ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau, bao gồm 8 loài thú, 19 loài chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Bẫy ảnh ghi nhận đàn khỉ có cá thể non

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự hiện diện của cá thể non cho thấy khu rừng Mỹ Sơn không chỉ đóng vai trò là nơi kiếm ăn tạm thời, mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn. Đây là bằng chứng khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định giá trị bảo tồn của khu vực, đồng thời cho thấy chức năng sinh thái thiết yếu của rừng Mỹ Sơn đối với các loài linh trưởng có giá trị bảo tồn.

Bên cạnh đó, nhiều loài thú khác thuộc Nhóm IIB theo quy định của pháp luật Việt Nam như Mang thường (Muntiacus muntjak), Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và Chồn bạc má (Melogale sp) cũng được ghi nhận thông qua bẫy ảnh.

Cá thể mèo rừng thuộc nhóm IIB

Theo BQL DSVH Mỹ Sơn, sự hiện diện đồng thời của các loài thú ăn thịt bậc trung và các loài con mồi trong cùng khu vực là chỉ thị sinh thái quan trọng, cho thấy các chuỗi thức ăn và mối quan hệ sinh thái cơ bản trong hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn đang được duy trì tương đối ổn định. Kết quả này góp phần củng cố nhận định về mức độ nguyên vẹn sinh thái của khu rừng trong vai trò là vùng đệm bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

