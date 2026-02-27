Tây Ninh: Chấn chỉnh tình trạng trộn chất thải công nghiệp vào rác sinh hoạt

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra tình trạng một số phương tiện thu gom, vận chuyển rác trộn chất thải công nghiệp vào rác sinh hoạt để đưa vào nhà máy xử lý; đồng thời, xả nước rỉ rác trực tiếp ra các kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường.

Công nhân vệ sinh thu gom rác thải

Ngày 27-2, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương VN được giao tiếp nhận rác sinh hoạt của 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ở khung thời gian từ 5-18 giờ hàng ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận tại nhà máy xử lý, đơn vị đã ghi nhận nhiều bất cập. Một số phương tiện thu gom rác lợi dụng khung từ 5-7 giờ, khi chưa có đầy đủ nhân viên giám sát, để đưa rác sinh hoạt có trộn lẫn chất thải công nghiệp vào xử lý. Ngoài ra, còn trường hợp phương tiện xả trực tiếp nước rỉ rác ra kênh, rạch gần khu vực nhà máy. Các vi phạm đã được lập biên bản, ghi nhận hình ảnh và có xác nhận của cơ quan chức năng; doanh nghiệp từ chối tiếp nhận đối với phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, một số xe thu gom không chấp hành điều tiết, sắp xếp theo quy trình tiếp nhận, gây ùn ứ phương tiện, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và hoạt động xử lý rác. Trước thực tế này, ngày 31-1-2026, doanh nghiệp thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận từ 7-17 giờ để tăng cường quản lý.

Cùng với đó, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cũng nhận định, công tác quản lý, thu gom, vận chuyển tại một số xã, phường chưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời...

Để chấn chỉnh, Sở NN-MT đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thu gom khắc phục ngay tồn tại, không để xảy ra tình trạng trộn lẫn chất thải công nghiệp vào rác sinh hoạt; phân công cán bộ giám sát thường xuyên, chịu trách nhiệm nghiệm thu, xác nhận khối lượng rác đưa về nhà máy.

Đối với đơn vị xử lý, cần tăng cường nhân lực, điều tiết hợp lý thời gian tiếp nhận, bảo đảm toàn bộ lượng rác phát sinh được xử lý kịp thời, không để ùn ứ kéo dài; đồng thời áp dụng biện pháp kỹ thuật kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường.

QUANG VINH