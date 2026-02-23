Hà Tĩnh, Nghệ An trồng mới hàng triệu cây xanh trong năm 2026

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia trồng mới hàng ngàn cây xanh, hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh các loại; riêng dịp xuân Bính Ngọ dự kiến trồng gần 1 triệu cây.
Tại Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết năm 2026 phấn đấu trồng mới hơn 9 triệu cây xanh; riêng dịp xuân Bính Ngọ dự kiến trồng trên 2 triệu cây.
Cây xanh được trồng chủ yếu tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, địa điểm công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, công viên, khu du lịch, đồi núi… Các loại cây trồng gồm xà cừ, lim, dổi, bằng lăng, sao đen, sấu, gió trầm, phi lao, keo, dừa, lát hoa, mít, xoài…
>> Hình ảnh trồng cây đầu xuân ở Hà Tĩnh và Nghệ An: