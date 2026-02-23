Hà Tĩnh, Nghệ An trồng mới hàng triệu cây xanh trong năm 2026

Ngày 23-2, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia trồng mới hàng ngàn cây xanh, hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái.

Trồng cây xanh tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh các loại; riêng dịp xuân Bính Ngọ dự kiến trồng gần 1 triệu cây.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ra quân trồng cây xanh các loại

Tại Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết năm 2026 phấn đấu trồng mới hơn 9 triệu cây xanh; riêng dịp xuân Bính Ngọ dự kiến trồng trên 2 triệu cây.

Sáng 23-2, Đồn Biên phòng Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) phối hợp với địa phương tổ chức trồng cây

Cây xanh được trồng chủ yếu tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, địa điểm công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, công viên, khu du lịch, đồi núi… Các loại cây trồng gồm xà cừ, lim, dổi, bằng lăng, sao đen, sấu, gió trầm, phi lao, keo, dừa, lát hoa, mít, xoài…

>> Hình ảnh trồng cây đầu xuân ở Hà Tĩnh và Nghệ An:

Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng trồng cây đầu xuân ở Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG