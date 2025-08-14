Bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

Bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 14-8, Sở Nông nghiệp-Môi trường TPHCM (NN-MT) đã có văn bản gửi Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) về thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Đa Phước.

Sở NN-MT TPHCM thông tin, ngày 11-8, Sở NN-MT nhận được văn bản của VWS cho biết từ ngày 15-8-2025, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 06 giờ mỗi ngày thay vì hoạt động 24/24h như trước đây.

Liên quan đến điều chỉnh giờ tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước, trước đây UBND TPHCM và Sở NN-MT đã có văn bản gửi VWS để phối hợp thực hiện. Cụ thể, trước tình hình TPHCM mới sáp nhập và thành lập chính quyền địa phương 2 cấp nên hệ thống chính quyền cấp phường, xã ở thành phố cần phải có thời gian để sắp xếp ổn định trong hoạt động hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. UBND TPHCM đã đề nghị VWS tạm thời giữ nguyên hoạt động giờ tiếp nhận rác sinh hoạt đã và đang thực hiện cho đến khi thành phố tổng rà soát, sắp xếp lại quy trình thu gom, vận chuyển để đảm bảo an ninh chất thải.

Sở NN-MT TPHCM nhận định, việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại bãi chôn lấp Đa Phước sẽ tác động đến công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Do đó, Sở NN-MT TPHCM đề nghị VWS điều chỉnh thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày 1-10. Trong thời gian này, Sở NN-MT sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao chất thải rắn sinh hoạt đến VWS.

