Phát hiện loài thực vật mới ở Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Việc phát hiện và công bố loài thực vật này mới không chỉ góp phần bổ sung thêm dữ liệu cho hệ thực vật Việt Nam, mà còn khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc sắc của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Sáng 25-2, lãnh đạo Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền cho biết, quá trình thực hiện quan trắc đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (phường Phong Điền và một phần xã A Lưới 1 và A Lưới 5 của TP Huế), các nhà khoa học đã phát hiện và thu thập được một mẫu thực vật đặc biệt.

Loài mới được đặt tên khoa học Nymphanthus vietnamensis (tên Việt Nam là Diệp hạ châu Việt Nam) đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa

Loài mới này được đặt tên khoa học Nymphanthus vietnamensis (tên Việt Nam là Diệp hạ châu Việt Nam) đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa.

Nymphanthus vietnamensis phân bố chủ yếu ở Quảng Trị và TP Huế

Loài này phân bố chủ yếu ở Quảng Trị và TP Huế, tương tự như loài N. namkadingensis nhưng khác biệt ở cành nhỏ với 14–30 lá (so với 50–60 lá ở N. namkadingensis), phiến lá có 3–6 cặp gân phụ, đĩa hoa cái có 4–6 cánh hình chữ nhật rời,...

Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền có tổng diện tích khoảng 40.760,47ha thuộc địa bàn phường Phong Điền và một phần xã A Lưới 1 và A Lưới 5 của TP Huế

Việc phát hiện và công bố loài Nymphanthus vietnamensis một lần nữa khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc sắc của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

VĂN THẮNG