Hàng trăm người trồng cây gây rừng tại vùng đất ngập nước Thái Thụy

Sáng 28-2, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên), Bộ NN-MT, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở NN-MT tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức lễ trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.

Hàng trăm người tham gia buổi lễ phát động trồng cây gây rừng dịp Xuân 2026 tại xã Đông Thụy Anh (Hưng Yên) sáng 28-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Lễ trồng cây gây rừng gồm sú, bần, vẹt tại khu bảo tồn Thái Thụy (xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) thu hút hàng trăm người tham gia.

Lễ bàn giao 9.000 cây rừng ngập mặn để trồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Ảnh: ĐINH TÙNG
Đại diện các bên cùng trồng cây gây rừng tại vùng đất ngập nước Thái Thụy. Ảnh: ĐINH TÙNG

Lễ trồng cây năm nay có quy mô 9.000 cây, thuộc khuôn khổ chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh”.

Hoạt động nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam tại hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Quốc Trị phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Quốc Trị cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường gia tăng, việc trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái, đặc biệt là các vùng đất ngập nước ven biển, có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ biển, hạn chế xâm nhập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Đánh giá về địa điểm tổ chức, Thứ trưởng nêu rõ việc triển khai chương trình trồng cây gây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy phù hợp với định hướng của Công ước Ramsar về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, đồng thời là mô hình trồng rừng đa mục tiêu, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau lễ phát động, 9.000 cây sú, vẹt, bần được trồng chắn sóng tại xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) sáng 28-2

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định, Bộ NN-MT tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp triển khai các chương trình trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

PHÚC VĂN

