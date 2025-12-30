“Bản giao hưởng Việt Nam”, bữa tiệc nghệ thuật chào 2026

Phát sóng tối 1-1-2026 trên VTV1, chương trình “Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” sẽ mang đến bức tranh nghệ thuật giàu cảm hứng, kết nối những câu chuyện sáng tạo, nhân văn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

“Bản giao hưởng Việt Nam” được ví như bữa tiệc nghệ thuật chào 2026

“Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật hướng tới tương lai với tinh thần tích cực, lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt Nam. Chương trình tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước, đặc biệt là bốn nghị quyết trụ cột về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật - thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình gồm bốn phần: Khát vọng sáng tạo, Văn hóa lan tỏa, An sinh - Tình người và Con người Việt tỏa sáng. Với cấu trúc Sáng tạo - Hội nhập - Thể chế vì dân - Con người tỏa sáng, mỗi phần được ví như một chương trong bản giao hưởng, phản ánh những chặng đường phát triển và dấu mốc đổi mới của đất nước. Các mảng nội dung liên kết, cộng hưởng, thể hiện tinh thần đồng lòng, đồng điệu, đồng tiến của toàn dân tộc, khắc họa khát vọng Việt Nam hiện đại, nhân văn, bền vững.

Trong mạch kể giàu cảm xúc, chương trình đưa khán giả đến Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để ghi nhận những câu chuyện đổi mới khoa học - công nghệ; về xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk với cuộc sống ổn định của người dân sau chiến dịch Quang Trung thần tốc; theo dõi hành trình vượt qua thử thách của vận động viên Lại Lý Huynh trên con đường chinh phục ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Mỗi câu chuyện là một “nốt nhạc” mang theo tinh thần kiên trì, sáng tạo và bứt phá, hòa quyện thành nhịp điệu của Việt Nam bước vào năm mới với sự tự tin.

Âm nhạc là trục xuyên suốt của chương trình, kể câu chuyện về một đất nước khát vọng phát triển nhưng vẫn gìn giữ hòa bình, nhân văn và bản sắc. Gần 20 tiết mục được dàn dựng công phu, đa sắc màu, kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng và cách làm mới các tác phẩm quen thuộc.

Khán giả sẽ gặp gỡ những giai điệu tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam qua các tác phẩm như Giao hưởng Âm sắc Việt, Đàn chim Việt, Việt Nam trong tôi là, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên, Những mảnh đất hồi sinh…

Dàn sao tụ hội trên VTV trong ngày đầu năm 2026

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như: NSND Thu Huyền, NSƯT Dương Thùy Anh, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Ca nương Kiều Anh, Erik, Văn Mai Hương...

“Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” là bữa tiệc nghệ thuật đầu năm, gửi gắm thông điệp về niềm tin, sự gắn kết và khát vọng vươn xa của con người Việt Nam trong năm mới.

VĨNH XUÂN