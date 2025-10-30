Bàn giao mặt bằng khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ để xây dựng công viên

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT TPHCM bàn giao mặt bằng khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời xây dựng công viên cây xanh.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về phương án chỉnh trang khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở NN-MT khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời để công ty xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán năm 2026. Thời gian bàn giao chậm nhất ngày 30-11.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất, thực hiện trước ngày 10-11; đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất.

UBND phường Vườn Lài được giao tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30-11.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy góp ý đóng góp trên môi trường mạng về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời) đề xuất.

Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng; đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của thành phố.

THANH HIỀN