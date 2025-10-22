Chuyển “đất vàng” thành công viên: Sẽ trình UBND TPHCM quy hoạch chi tiết

Ngày 21-10, trao đổi với PV Báo SGGP về chủ trương chuyển “đất vàng” thành công viên, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, cho biết về khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài và khu vực Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, UBND TPHCM đã có chỉ đạo tại các Thông báo số 449/TB-VP ngày 3-10-2025 và Thông báo số 450/TB-VP ngày 3-10-2025.

Theo đó, hiện nay tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong nội đô TPHCM khá thấp so với tiêu chuẩn; đồng thời các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu người dân.

Việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng sẽ góp phần tháo nút thắt kẹt xe đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất để phục vụ việc phát triển các mảng xanh, hình thành công viên tại các khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài và khu vực Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ trương này đã được lãnh đạo thành phố quan tâm đưa ra đầu bài từ khi đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trong giai đoạn lập. Trong quá trình lập đồ án, sở với vai trò được thành phố giao chủ trì, phối hợp tham mưu, đã làm việc với liên danh tư vấn, nghiên cứu tính toán phù hợp, cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để trình thẩm định phê duyệt.

Theo đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025, các khu đất trên được quy hoạch định hướng thuộc đất trung tâm khu vực, việc cụ thể hóa quy hoạch đất công viên cây xanh sẽ được xem xét ở bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định. Sở đã phối hợp UBND các phường và các sở, ban, ngành liên quan, rà soát quy hoạch, đánh giá hiện trạng, xây dựng sơ bộ phương án quy hoạch tổng thể theo định hướng trên, báo cáo UBND TPHCM xem xét.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM về đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện 4 chương trình phát triển TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, đối với chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng, theo chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, diện tích diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người và hướng tới năm 2030 không dưới 1m2/người.

Trong đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng mới tối thiểu 150ha đất công viên công cộng, tăng thêm 10ha mảng xanh công cộng và trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh. Đối với cây xanh, toàn bộ các tuyến đường có vỉa hè ổn định, có quy mô và điều kiện hạ tầng phù hợp (từ 3m trở lên) đều được trồng cây xanh. Hiện nay, thành phố đã phát triển được 237,51ha và cải tạo 42.534 cây xanh công cộng. Dự kiến, đến hết năm 2025, thành phố tăng thêm 242,5ha đất công viên công cộng, tương đương 0,74m2/người.

THANH HIỀN