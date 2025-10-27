Khi “đất vàng” thành công viên

Cứ chiều chiều những ngày này, ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng khu phố An Thành, phường Tân Khánh (TPHCM) đi bộ đến công trường đang thi công là hoa viên An Thành.

Vừa dạo mát vừa nắm tiến độ thi công công trình, ông mong chờ: “Nhiều bà con bà con ở khu phố cũng phấn khởi vì sắp tới sẽ có không gian công cộng sinh hoạt ở khu vực”.

Hoa viên An Thành rộng hơn 1.550m2, có tổng vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, đã thi công đạt gần 40% và dự kiến 4 tháng nữa sẽ đưa vào sử dụng.

Hiện ở phường Tân Khánh có 10 hoa viên diện tích từ 500m2 đến 7.000m2, phục vụ nhu cầu không gian sinh hoạt của người dân. Đây đều là những khu vực mà người dân cho rằng đắc địa, là “đất vàng”.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, hoa viên An Thành ở vị trí có giá đất khoảng 20 triệu đồng/m2. Nhưng với ý nghĩa tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị, tạo sân chơi phục vụ đời sống tinh thần cho người dân, địa phương đã xây dựng hoa viên phục vụ nhu cầu không gian sinh hoạt cho khoảng 8.000 người dân của khu phố, trong đó phần lớn là công nhân lao động.

Ngoài phường Tân Khánh, nhiều địa phương khác ở TPHCM cũng tận dụng những khu “đất vàng” làm công viên, hoa viên. Trong đó có phường Dĩ An - phường đông dân nhất TPHCM với hơn 234.000 người - đến nay đã có 27 công viên, tiểu cảnh có tổng diện tích hơn 94.000m2 để phục vụ người dân địa phương, trong đó 51% là công nhân lao động.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng chia sẻ, các công viên, hoa viên, vườn hoa của địa phương đáp ứng nhu cầu không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân. Đây cũng là tiền đề để địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng phường văn minh, nghĩa tình, đáng sống.

Trong khi đó, tại nhiều buổi cà phê sáng trao đổi giữa lãnh đạo phường với người dân phường Thủ Dầu Một, câu chuyện xây dựng công viên, hoa viên được phản ánh. Từ đó, đây là chủ đề được chọn trong các buổi cà phê sáng, rồi trở thành câu chuyện giữa chính quyền và người dân.

Kết quả đến nay, phường Thủ Dầu Một đã có 44 công viên, hoa viên và vườn hoa do phường quản lý. Trong đó, có hoa viên chỉ hơn 40m2, là khoảnh đất dôi dư do chỉnh trang đô thị được tận dụng để tạo mảng xanh.

Điều đáng mừng là sau khi Nhà nước dành đất làm công viên, hoa viên, các dụng cụ tập thể dục trang bị tại đây đều được huy động từ nguồn xã hội hóa, có nhiều đóng góp của chính người dân địa phương, những người trực tiếp thụ hưởng.

Những kết quả trên cho thấy, việc tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân cũng như phát huy vai trò dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng là quyết sách đúng đắn. Ở đó, sự chung tay của người dân và chính quyền địa phương là vốn quý, giúp đạt những mục tiêu đề ra nhằm hướng đến môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

VĂN CHÂU