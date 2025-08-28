Bán lẻ dẫn dắt cuộc đua

Mùa Trung thu 2025 chứng kiến thị trường bánh khởi động sớm hơn mọi năm, với sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn và hệ thống bán lẻ hiện đại. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, phân khúc giá, các siêu thị còn tung ưu đãi đặt sớm, bán theo combo sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.

Khách hàng đặt mua bánh Trung thu sớm tại Co.opmart được nhiều ưu đãi

Thị trường bánh Trung thu vào mùa

Theo giới kinh doanh, bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2025 có nhiều tín hiệu tích cực khi GDP tăng 7,52% - mức cao nhất so với cùng kỳ trong 14 năm qua. Cùng với đó, việc Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng Việt từ 46% xuống 20% cũng đang góp phần củng cố niềm tin thị trường, tạo kỳ vọng sức mua trong nước khởi sắc hơn. Những yếu tố này được cho là sẽ lan tỏa đến nhiều ngành hàng tiêu dùng, trong đó có mùa bánh Trung thu sắp tới.

Nắm bắt tín hiệu đó, các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ bánh Trung thu đã khởi động cuộc đua sớm hơn mọi năm. Sản phẩm năm nay không chỉ đa dạng về hương vị, mẫu mã mà còn chú trọng yếu tố an toàn, nguồn gốc rõ ràng. Đáng chú ý, thay vì tập trung chủ yếu vào cửa hàng truyền thống và đại lý, kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, từ giữa tháng 7-2025, nhiều thương hiệu đã đồng loạt đưa sản phẩm lên kệ siêu thị, song song với việc đẩy mạnh bán qua sàn thương mại điện tử và kênh trực tuyến (trang D2C, livestream). Chủng loại và mức giá cũng phong phú: phân khúc bình dân có bánh lẻ từ 35.000-60.000 đồng/chiếc, hộp 4 bánh phổ thông 280.000-400.000 đồng/hộp; trong khi phân khúc trung và cao cấp dao động từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng/ hộp, nhấn mạnh nguyên liệu cao cấp, thiết kế bao bì và dịch vụ đi kèm.

Tham gia “cuộc đua” năm nay, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết toàn bộ mạng lưới Co.opmart, Co.opXtra,Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market và Co.opOnline đã đồng loạt vào “guồng” Trung thu.

Kệ bánh Trung thu tại hệ thống siêu thị năm nay khá phong phú với nhiều mức giá để người tiêu dùng lựa chọn. Chẳng hạn, Kinh Đô có dòng Vàng hồng ngọc An Thịnh (đỏ)/ An Phú (vàng) giá khoảng 800.000 đồng/hộp, hay hộp Trăng vàng nguyệt ánh cát tường (6 bánh nhân 80g) giá 680.000 đồng/hộp. Với nhóm sản phẩm phổ thông, bánh lẻ Kinh Đô chỉ khoảng 60.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, thương hiệu Đại Phát cũng mang đến nhiều lựa chọn với giá từ 540.000-820.000 đồng/hộp.

Không chỉ phân phối sản phẩm của các thương hiệu truyền thống như Kinh Đô, Đại Phát…, Saigon Co.op còn tiếp tục phát triển hàng nhãn riêng để gia tăng lựa chọn cho người tiêu dùng. Các sản phẩm bánh Trung thu nhãn Co.op Bakery được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến khâu chế biến, đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm, đồng thời duy trì mức giá hợp lý. Đây là cách hệ thống bán lẻ này vừa góp phần đa dạng hóa thị trường, vừa khẳng định cam kết đồng hành cùng hàng Việt bằng chính thương hiệu của mình.

Ưu đãi lớn cho khách đặt sớm

Không chỉ đa dạng về thương hiệu và phân khúc giá, mùa Trung thu năm nay còn ghi nhận sự cạnh tranh ở chính sách ưu đãi. Nhiều hệ thống bán lẻ tung ra gói khuyến mãi đặt sớm và mua kèm nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng. Đơn cử, Saigon Co.op áp dụng mức chiết khấu đến 16% cho khách hàng đặt trước hoặc mua số lượng lớn, nhất là khối quà tặng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Đây là chính sách riêng cho đơn hàng lớn, khác với khuyến mãi bán lẻ thông thường. Với khách hàng cá nhân, siêu thị triển khai nhiều combo/ưu đãi theo đợt, giảm 20-30% cho nhóm sản phẩm kèm theo như trà, cà phê, bánh kẹo…

Theo đó, người mua có thể dễ dàng chọn trà xanh móc câu, trà ô long Tâm Châu, trà xanh Thái Nguyên, cà phê Vinacafe… để làm quà biếu. Các dòng trà đen túi lọc Co.op Select, trà shan tuyết hoa lài Co.op Finest cũng được ưu đãi khi đi cùng hộp bánh. Bên cạnh đó, nhiều món ngọt quen thuộc như rau câu, thạch trái cây, bánh que, socola hay kẹo mút… cũng được bày trên quầy, tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi muốn sắm trọn bộ quà Trung thu. Đáng chú ý, loạt sản phẩm truyền thống của mùa Trung thu đang được bán giá khá mềm. Cụ thể, lồng đèn thiếu nhi có giá từ 39.000-50.000 đồng/chiếc (hình động vật, công chúa có pin), các mẫu đèn khác dao động 40.000-163.000 đồng; bộ ấm trà từ 535.000-989.500 đồng.

Chính sự đa dạng và minh bạch khiến người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm ở kênh chính thống. Họ có thể so sánh các phân khúc giá, lựa chọn nhân bánh phù hợp nhu cầu, lại yên tâm về nhãn mác, hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng - những yếu tố đặc biệt quan trọng với sản phẩm thời vụ như bánh Trung thu.

Từ tháng 9-2025, Sở Công thương TPHCM sẽ phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm thành phố phát động “Tháng tick xanh trách nhiệm”, chọn bánh Trung thu làm nhóm hàng chủ lực để kiểm soát chất lượng. Saigon Co.op tham gia tích cực trong đợt triển khai này, với vai trò một trong những nhà bán lẻ tiên phong gắn kết chương trình tick xanh vào hoạt động kinh doanh thường nhật. Sự đồng hành không chỉ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa cao điểm, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt thông qua tiêu chí minh bạch và trách nhiệm.

MINH XUÂN