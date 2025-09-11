Bán lẻ nỗ lực kìm giá, giữ nhịp sức mua

Những tháng cuối năm luôn là cao điểm tiêu dùng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tăng giá khi chi phí đầu vào và thị trường thế giới biến động. Cùng với chính sách điều hành vĩ mô, các nhà bán lẻ chủ động vào cuộc giữ giá nhằm ổn định thị trường và duy trì sức mua.

Giá hàng hóa thiết yếu được giữ ổn định tại các kênh siêu thị hiện đại

Áp lực tăng giá hàng hóa cuối năm

Theo các chuyên gia, điểm khác biệt năm nay là biến động từ thị trường quốc tế ngày càng khó lường, đặc biệt với nhóm hàng chiến lược như xăng dầu, lương thực. Trước tình hình đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 459/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng kiểm soát lạm phát và ổn định nguồn cung, bởi bất kỳ sự “nóng lên” nào của giá cả đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Ghi nhận tại TPHCM cho thấy, sau tháng 8-2025, nhiều loại rau củ, trái cây bắt đầu tăng giá. Tại các chợ dân sinh như Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú), Bà Chiểu (phường Gia Định), Bình Triệu (phường Hiệp Bình)… giá bán nhiều mặt hàng đã nhích thêm 10.000-20.000 đồng/kg. Chẳng hạn, mãng cầu từ 55.000 đồng nay lên 65.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc từ 60.000 đồng/kg tăng lên 70.000 đồng; thanh long từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng/kg; bưởi da xanh từ 35.000 đồng/kg lên 55.000-60.000 đồng; măng cụt từ 45.000 đồng lên 65.000 đồng/kg.

Không chỉ ở chợ truyền thống, hệ thống siêu thị cũng chịu áp lực không nhỏ, bởi tháng 9 hàng năm thường là thời điểm nhà cung cấp đề nghị điều chỉnh bảng giá cho mùa cao điểm. Tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… thuộc Saigon Co.op, nhiều yêu cầu tăng giá đã được gửi đến. Theo ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, đây là thông lệ từ nhiều năm. Việc nhà cung cấp liên tục đề nghị điều chỉnh giá cho thấy sức ép cuối năm là hiện hữu, không chỉ ở kênh phân phối mà còn là vấn đề được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Theo đó, để tránh những cú “sốc giá” ảnh hưởng trực tiếp đến giỏ hàng hàng ngày của người dân, Ban Chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, nhất là với các mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, điện. Mục tiêu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ, đồng thời điều hòa linh hoạt nguồn cung giữa các vùng, cân đối nhu cầu trong nước với xuất khẩu.

Tại TPHCM, Sở Công thương cho biết, thành phố đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm giữ giá trong những tháng cuối năm. Ngoài chương trình bình ổn thị trường quen thuộc, hàng loạt đợt khuyến mãi tập trung quy mô lớn và các phiên bán hàng lưu động được tổ chức tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung. Cách làm này giúp hàng hóa thiết yếu, từ gạo, dầu ăn đến đồ dùng phổ biến, đến gần hơn với người tiêu dùng ở khu vực xa trung tâm.

Không chỉ vậy, thành phố còn đẩy mạnh bán hàng lưu động kết hợp trên nền tảng thương mại điện tử. Người lao động có thể dễ dàng tiếp cận thông tin khuyến mãi, đặt mua online và nhận hàng nhanh chóng. Các mặt hàng được áp dụng nhiều hình thức khuyến khích như giảm giá sâu, tặng quà, phát hành voucher hoặc bán theo combo ưu đãi… phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của các hộ gia đình.

Bán lẻ nỗ lực kìm giá

Cùng với loạt chính sách vĩ mô, các doanh nghiệp sản xuất và hệ thống bán lẻ cũng chủ động vào cuộc, bởi đây là mắt xích trực tiếp quyết định mức giá cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Theo đó, chỉ một điều chỉnh nhỏ trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng có thể làm thay đổi cả giỏ hàng của một gia đình. Vì vậy, việc các nhà bán lẻ nỗ lực giữ giá, thậm chí giảm lợi nhuận để cùng nhà sản xuất giữ ổn định thị trường, trở thành yếu tố then chốt để củng cố niềm tin mua sắm.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, cho biết, hiện hệ thống này không chỉ giữ giá mà còn thực hiện chương trình giảm giá mạnh cho hơn 3.000 sản phẩm hàng Việt. Đây là đợt kích cầu lớn nhất trong năm mà Saigon Co.op triển khai, với mục tiêu kép: vừa chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả tăng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng Việt tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, theo ông Võ Trần Ngọc, sau giai đoạn giảm giá sâu này, Saigon Co.op sẽ tiếp tục cam kết giữ ổn định giá đến hết năm 2025, để người dân yên tâm mua sắm.

“Để làm được điều đó, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp, chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu sản xuất đến dự trữ. Những mặt hàng cố gắng giữ giá là hàng Việt và thực phẩm thiết yếu, bởi đây là nhóm tác động trực tiếp đến chi tiêu của các hộ gia đình”, ông Võ Trần Ngọc chia sẻ. Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng vừa đưa vào vận hành nền tảng trực tuyến mới, cho phép khách hàng chỉ cần đứng ở bất kỳ khu vực nào cũng có thể tìm điểm bán gần nhất và đặt giao hàng ngay. Cách làm này giúp mua sắm không chỉ thuận tiện, chủ động về thời gian, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm hơn.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh, rằng ổn định giá thị trường luôn là ưu tiên số một của hệ thống. “Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện bình ổn thị trường của TPHCM trong nhiều năm qua. Tiêu chí đặt ra của Saigon Co.op là ổn định giá, thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận để cùng nhà sản xuất giữ thị trường ổn định. Như trong những đợt bão lũ ở miền Bắc, miền Trung gần đây, chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, đồng thời giảm giá hàng thiết yếu để bà con không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xác định, khi thị trường biến động thì giá càng phải ổn định, và đó là cách Saigon Co.op chia sẻ với cộng đồng”, ông Nguyễn Ngọc Thắng khẳng định.

Chính từ những cam kết này, niềm tin tiêu dùng đang được củng cố, tạo nền tảng để các chương trình kích cầu cuối năm lan tỏa mạnh mẽ và thị trường vận hành ổn định.

MINH XUÂN