Bản lĩnh và khát vọng

Tôi có một quá khứ không thể nào quên. Năm 1959, khi còn là một học sinh, tôi thoát ly gia đình từ thành phố Sài Gòn ra chiến khu tham gia kháng chiến qua nhiều chiến trường vô cùng ác liệt. Tôi may mắn còn sống sót trở về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc chiến tranh vào ngày 30-4-1975. Trở về chưa tròn một năm, tôi lại trở ra chiến khu, cũng từ thành phố Sài Gòn - vừa đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Trung tướng Võ Viết Thanh (thứ 4 từ phải qua) gặp gỡ đồng đội và cán bộ hiện tại của Lực lượng TNXP TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

1. Ngày 28-3-1976, ngày thành lập Lực lượng TNXP TPHCM, là mốc thời gian đồng bào TPHCM tiễn đưa con em của mình về với chiến khu trong thời bình. Tôi rất hân hạnh từ một cán bộ trong quân đội biệt phái về công tác ở TPHCM và được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM 8 năm thời kỳ đầu mới thành lập. Lúc đó tôi mới 33 tuổi. Năm nay, tôi đã 83 tuổi!

Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước, Thành ủy TPHCM chủ trương thành lập Lực lượng TNXP nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp thanh niên có cơ hội tham gia xây dựng đất nước, lúc đầu như một phong trào với khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Khi gia nhập Lực lượng TNXP TPHCM tham gia xây dựng đất nước, các đội viên phải sống tập thể trong các lán trại tranh tre nứa lá của các tổng đội TNXP thuộc Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP TPHCM. Tất cả đội viên TNXP được tổ chức và rèn luyện như trong quân đội. Vũ khí của đội viên TNXP là búa, rìu, cuốc, xẻng. Chiến trường của các tổng đội TNXP trải dài từ các vùng đất hoang hóa ở ngoại thành cho đến ven rừng U Minh, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Các tổng đội TNXP đến đây khai hoang phục hóa, tạo cơ sở vật chất ban đầu cho đồng bào hồi hương lập nghiệp, thoát cảnh đói nghèo do chiến tranh dồn ép vào các đô thị.

2. TPHCM là thành phố duy nhất cả nước thành lập Lực lượng TNXP thành phố với trên cả vạn đội viên sau ngày 30-4-1975. Trong đội ngũ lực lượng TNXP bao gồm học sinh, sinh viên vừa ra trường; kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo; sĩ quan, binh lính chế độ cũ vừa rã ngũ; thanh niên chưa có việc làm ổn định; thanh niên xây dựng cuộc sống mới đã hoàn thành thời gian cai nghiện. Tất cả các tầng lớp thanh niên nêu trên tự nguyện gia nhập lực lượng TNXP.

Thông qua lao động sản xuất đã gắn kết đội ngũ TNXP như anh em trong đại gia đình. TNXP đi khai hoang trên các công trường để cải tạo đất đai, và đất đai cũng làm chuyển hóa đội ngũ TNXP. Họ đã vượt qua những định kiến khắt khe về thành phần giai cấp, học vấn và địa vị xã hội. Nhờ vậy, họ dìu dắt nhau như anh em, đồng đội và đồng chí chân thành, không câu nệ quá khứ xuất thân từ đâu.

Các tổng đội TNXP đi khai hoang, mở ra những vùng đất mới trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, lao động nặng nhọc. Mùa mưa, có khi lán trại bị tốc mái tranh, đội viên TNXP phải thức trắng đêm. Các tổng đội TNXP đến khai hoang sản xuất ở ven rừng U Minh Nam bộ, phần lớn đất đai phèn chua nhiễm mặn; mùa khô chia nhau từng phuy nước, mùa mưa “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh như bánh canh”.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng TNXP TPHCM, chúng ta trân trọng tưởng nhớ các thế hệ thương binh, liệt sĩ TNXP qua các thời kỳ kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Chúng ta cũng thành kính thương nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt - chú Sáu Dân, người đã chủ trương thành lập Lực lượng TNXP TPHCM và luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho lực lượng xây dựng, phát triển và trưởng thành.

3. Các tổng đội TNXP cũng đến miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên khai hoang trồng cà phê; khai thác và chế biến gỗ phục vụ ngành xây dựng; khai thác tre nứa sản xuất bột giấy, phục hồi sản xuất các nhà máy giấy ngừng hoạt động vì không có ngoại tệ để nhập bột giấy.

Trong chiến tranh, khu rừng Sác - Cần Giờ bị chất độc hóa học hủy diệt. Năm 1978, các đơn vị TNXP phải đi xuống vùng Chiến khu U Minh Hạ thu gom từng trái đước đem về trồng hơn 30.000ha, cải tạo “vùng đất chết” ở rừng Sác. Rừng được tái sinh, hệ sinh thái phục hồi. Năm 2000, UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

Khi thành lập lực lượng TNXP trong thời bình, không ai nghĩ rồi đây TNXP sẽ ra chiến trường phục vụ chiến đấu. Nhưng chưa đầy 3 năm sau khi thống nhất đất nước, Khmer đỏ đưa quân sang biên giới Tây Nam tàn sát hàng loạt đồng bào ta. Cuộc chiến bắt đầu. Hàng ngàn TNXP rời công trường ra mặt trận phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ biên giới và giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ Pôn Pốt diệt chủng. Trong cuộc chiến này, có cả trăm cán bộ và đội viên TNXP anh dũng hy sinh ở tiền tuyến.

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ TNXP hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM (28-3-1976 - 28-3-2026), đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Lực lượng TNXP TPHCM và cán bộ, đội viên TNXP đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP TPHCM (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh). Đoàn đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của 99 liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam. Từ tháng 9-1978 đến tháng 9-1979, Lực lượng TNXP TPHCM đã huy động 10.000 lượt cán bộ, đội viên tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Lực lượng TNXP TPHCM vừa làm nhiệm vụ hậu cần, công binh, tải thương vừa trực tiếp chiến đấu chống địch bao vây, phục kích. Trong cuộc chiến tranh ác liệt đó, 99 cán bộ, đội viên Lực lượng TNXP TPHCM đã anh dũng hy sinh; gần 200 cán bộ, đội viên để lại một phần thân thể của mình trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP TPHCM dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; tổ chức triển lãm ảnh tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TPHCM); tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM vào tối 28-3. THU HOÀI

Lực lượng TNXP TPHCM tham gia một số nhiệm vụ mới, đột xuất 1. Tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19: Từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-1-2022 Huy động 517 nhân sự, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các trạm y tế lưu động, bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid-19, bệnh viện hồi sức trên địa bàn TPHCM. Điều động 7 xe tải vận chuyển hàng hóa, vật tư y tế, bình oxy từ kho tổng đến các trạm y tế lưu động trên địa bàn TPHCM. 2. Tham gia phục vụ cứu trợ thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa: Từ ngày 21-11-2025 đến ngày 4-12-2025 Chủ trì, phối hợp điều phối hàng hóa, nhu yếu phẩm, tổ chức suất ăn, hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường và trực tiếp trao quà cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Trong đó, 157 người tham gia trực tiếp và gián tiếp; đồng thời bố trí 100 người sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu. 3. Tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Từ tháng 3-2025 đến ngày 30-4-2025 Phối hợp Hội Cựu TNXP TPHCM tổ chức tập luyện và tham gia Khối cựu TNXP giải phóng trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quá trình triển khai diễn ra từ giữa tháng 3-2025, với nhiều đợt tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước khi tham gia diễu hành chính thức. Số lượng tham dự: 143 người. THU HOÀI

Trung tướng VÕ VIẾT THANH - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM